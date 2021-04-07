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العميد أكرم الحنشي لـ"الفجر": الإخوان والحوثي أدوات واحدة.. والقضية الجنوبية لن يعيقها أحد

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 05:25 م
العميد أكرم محمد عبدالكريم الحنشي
العميد أكرم محمد عبدالكريم الحنشي
الشحات غريب
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قال العميد أكرم محمد عبدالكريم الحنشي قائد اللواء ١١ صاعقة بمديرية يافع محافظة أبين إن مليشا الحوثي الإيرانية والإخوان سوى أداة أو بالأصح سلم عبور لتمرير التمزيق والهدم.


وأضاف الحنشي في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن جرائم مليشيا الحوثي الحوثي لا تختلف عن جرائم الإخوان وكل التنظيمات الإرهابية التابعة لها، وهي امتداد للمنظومة الاجرامية التي عاثت باليمن شماله وجنوبه، فالجرائم لا ترتبط فقط في الجانب القتالي من قتل وتشريد الأبرياء بل هناك جرائم اقتصادية حيث يقومون بالاستحواذ على المال العام وتسخيره لصالح المشاريع الدموية التي تنفذها العناصر الإرهابية وكذلك تجويع الشعب.


وكشف أيضاً أن مليشيا الحوثي الإيرانية وحلفائها يقومون بفرض أساليب دنيئة ولا تمت للإنسانية بشي فقد جعلت من مناطق سيطرتهم المباشرة والمناطق الغير مباشرة مناطق احتكار لقيمة الانسان مثل احتكار المعيشة والعلاج حتى على سبيل أمثال خدمة الاتصال أصبحت غير صالحة للمواطن، لذلك فجماعة الحوثي وحلفائهم أصبحوا في نظر المواطن اليمني بمثابة غزو أجنبي ليس لهم روابط أهل اليمن بشكل عام ، فهذا الواقع لان سياستهم مثل السياسات العرقية التي لا ترحم صغير ولا كبير موالى أو غير موالي.


واختتم حديثه قائلاً إن الحل الأمثل للأزمة اليمنية هو الاعتراف بدولة الجنوب وإعطاء شعب الجنوب الحرية لإدارة دولته مؤكداً أن قوى النفوذ في شمال اليمن وهي تفتعل الأزمات مبيناً أن قضية الجنوب هي قضية وجدت لتكون ولن يستطع أي كان لاعاقتها وأمامنا مسألة وقت.

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