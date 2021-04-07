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تشكيل تشيلسي المتوقع لمواجهة بورتو في دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 05:29 م
بوابة الفجر
أحمد عصام
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يحل فريق تشيلسي، ضيفا ثقيلا على حساب نظيره بورتو البرتغالي، اليوم الأربعاء 7 أبريل، في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين، ضمن منافسات ذهاب دور الربع نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وستقام المباراة بين تشيلسي وبورتو في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

واستقر توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي، على التشكيل الأساسي الذي سيخوض مباراته امام منافسه بورتو، وتأتي التشكيلة المتوقعة كالتالي :-

حراسة المرمى: ميندي.

خط الدفاع: ازبيلكوتا - روديجير - تياجو سيلفا.

خط الوسط: جيمس - كوفاسيتش - ماسون ماونت - جورجينيو - ماركوس الونسو.

خط الهجوم: تيمو فيرنر - كاي هافيرتز.

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