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موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام سيمبا.. و5 تغييرات متوقعة

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 05:32 م
الاهلي
الاهلي
الفجر الرياضي
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استقر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على التشكيلة التي سيدفع بها في مواجهة سيمبا التنزاني بالجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وتأهل الأهلي كثاني المجموعة الأولى رفقة سيمبا التنزاني الذي ضمن صدارتها، حيث يلعب المارد الأحمر من أجل الثأر.

ومن المنتظر أن يدخل الأهلي مباراة سيمبا التنزاني يوم الجمعة القادم، بتشكيلة مكونة من:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في خط الدفاع: أيمن أشرف - بدر بانون - ياسر إبراهيم - محمد هاني

في خط الوسط الدفاعي: أكرم توفيق -أليو ديانج 

في خط الوسط الهجومي: ناصر ماهر - صلاح محسن - محمد مجدي قفشة 

في خط الهجوم والتر بواليا

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