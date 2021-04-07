وزيرة الثقافة تلتقي بمحافظ شمال سيناء بالعريش







التقت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة باللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ونائبه اللواء هشام الخولى بمدينة العريش والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية وعددا من أعضاء مجلس النواب بالمحافظة لبحث سبل تنفيذ وتكثيف انشطة وفعاليات فكرية وفنية متنوعة بالمحافظة خلال الفترة المقبلة.



قالت عبد الدايم أن الإبداع يلعب دورا هاما فى تنمية الوعي والإدراك لمواجهة التعصب والتطرف وتطوير المجتمع وبناء الإنسان، وأشارت أنه تم خلال اللقاء مناقشة عدد من المشروعات الثقافية والفنية الهادفة إلى نشر التنوير وترسيخ الهوية بين أبناء أرض الفيروز خاصة الأجيال الجديدة وصون التراث السيناوى بمختلف عناصره ومفرداته إلى جانب تحقيق مبدأ العدالة الثقافية فى أرجاء المحافظة، بالإضافة إلى تنفيذ استراتيجية اكتشاف الموهوبين والنابغين في كافة المجالات الفنية والأدبية وإتاحة الفرصة لهم للتعبير عن أحلامهم وطموحاتهم.



من جانبه ثمن محافظ شمال سيناء جهود الثقافة الملموسة في مختلف انحاء مصر وأكد تقديم كافة أشكال الدعم للحركة الفكرية والفنية بالمحافظة إيمانا بدور القوى الناعمة في تحقيق التنمية الشاملة باعتبارها إحدى أهم قاطراتها.