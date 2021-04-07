Advertisements

وزيرة الثقافة تلتقي بمحافظ شمال سيناء بالعريش

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 06:09 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements



التقت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة باللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ونائبه اللواء هشام الخولى بمدينة العريش والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية وعددا من أعضاء مجلس النواب بالمحافظة لبحث سبل تنفيذ وتكثيف انشطة وفعاليات فكرية وفنية متنوعة بالمحافظة خلال الفترة المقبلة.

قالت عبد الدايم أن الإبداع يلعب دورا هاما فى تنمية الوعي والإدراك لمواجهة التعصب والتطرف وتطوير المجتمع وبناء الإنسان، وأشارت أنه تم خلال اللقاء مناقشة عدد من المشروعات الثقافية والفنية الهادفة إلى نشر التنوير وترسيخ الهوية بين أبناء أرض الفيروز خاصة الأجيال الجديدة وصون التراث السيناوى بمختلف عناصره ومفرداته إلى جانب تحقيق مبدأ العدالة الثقافية فى أرجاء المحافظة، بالإضافة إلى تنفيذ استراتيجية اكتشاف الموهوبين والنابغين في كافة المجالات الفنية والأدبية وإتاحة الفرصة لهم للتعبير عن أحلامهم وطموحاتهم.

من جانبه ثمن محافظ شمال سيناء جهود الثقافة الملموسة في مختلف انحاء مصر وأكد تقديم كافة أشكال الدعم للحركة الفكرية والفنية بالمحافظة إيمانا بدور القوى الناعمة في تحقيق التنمية الشاملة باعتبارها إحدى أهم قاطراتها.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الفجر الالي أبواق

أخبار تهمك

تعليق قوي من وزير الخارجية بعد فشل مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعة

بشرى سارة في ريال مدريد قبل كلاسيكو الأرض

منذ ساعتين و 52 دقيقة

عاجل.. إصابة جديدة تضرب الأهلي قبل موقعة سيمبا

منذ أقل من نصف ساعة

خبير: الملء الثاني لسد النهضة يُغير موازين القوى في المنطقة

منذ حوالي 12 ساعة

الأزمة تشتعل.. كارتيرون يصر على طرد نجم الزمالك

منذ ساعة و 24 دقيقة

بعد تعثر مفاوضات السد.. 7 تحذيرات عاجلة من "السيسي" لأثيوبيا

منذ حوالي 5 ساعات

السيسي يذكر إثيوبيا بـ 3 حروب تاريخية.. ويحذر من تكرارها (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. قرار جديد من الكهرباء بخصوص تركيب العداد الكودي

منذ 14 دقيقة

عاجل.. وزير الخارجية يكشف الخطوة التالية بعد فشل مفاوضات سد النهضة

منذ يوم

يوسف الحسيني يفجر مفاجأة جديدة بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

عماد الدين أديب: "إثيوبيا تسعى لتوزيع حصص مياه النيل من جديد"

منذ حوالي 15 ساعة

لا يوجد مفاوضات أخري.. 5 رسائل جديدة من وزير الخارجية بشأن سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

أول رد من محمد رمضان على تعويضه بـ 6 مليون للطيار

منذ أقل من ساعتين

خناقة شوارع في نادي الزمالك .. "التفاصيل الكاملة"

منذ ساعة و 11 دقيقة

عماد الدين أديب يكشف عن "كابوس" في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - كارتيرون يستقر على طرد نجم الزمالك

منذ يوم

موضوعات متعلقة

وزير الثقافة ومحافظ جنوب سيناء يفتتحا قصر ثقافة شرم الشيح على أنغام الفلكلور السيناوي (صور)

رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة يشهد فنون البادية الرابع بالطور

وزير الثقافة: المنشآت الثقافية الجديدة تعزز دور القوة الناعمة داخل البلاد

وزير الثقافة: المنشآت الثقافية الجديدة تعزز دور القوة الناعمة داخل البلاد

إيناس عبد الدايم تبحث مع "عثمان" عددًا من المشروعات الثقافية بالإسماعيلية

وزير الثقافة تلتقي محافظ البحيرة لبحث سبل تكثيف الأنشطة الإبداعية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:12 م

خناقة شوارع في نادي الزمالك .. "التفاصيل الكاملة"

أول رد من محمد رمضان على تعويضه بـ 6 مليون للطيار

04:44 م

عاجل.. قرار جديد من الكهرباء بخصوص تركيب العداد الكودي

06:09 م

السيسي يذكر إثيوبيا بـ 3 حروب تاريخية.. ويحذر من تكرارها (فيديو)

01:09 م

بعد تعثر مفاوضات السد.. 7 تحذيرات عاجلة من "السيسي" لأثيوبيا

01:47 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج