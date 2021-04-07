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أستاذ الميكروبيولوجي: هناك تطور غير مسبوق بالقطاع الصحي من خلال المبادرات الرئاسية الصحية (فيديو)

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 05:39 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال أيمن الشبيني، أستاذ الميكروبيولوجي، إن القيادة السياسية بجميع قطاعاتها تعطي اهتمامات كثيرة للقطاع الصحي، والدليل على ذلك ما ظهر في المبادرات الرئاسية الصحية وإنشاء مدينة الدواء ومضاعفة ميزانية الرعاية الصحية ودعم هذا القطاع.

وأضاف "الشبيني" في اتصال هاتفي على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم الأربعاء أن هناك محاولة إنتاج اللقاح بأيادي مصرية ودعم الباحثين في المراكز البحثية والحكومية والأهلية لمحاولة تطوير أكثر من علاج في ظل الجائحة.

وأشار إلى أن هناك استجابة سريعة وفورية لتوفير تمويل كبير من خلال الهيئات التابعة لوزارة التعليم العالي لحث الباحثين على إنتاج اللقاح، وكذلك دعم القيادة السياسية لمشروع الجينوم المصري لمحاولة إيجاد الجينات المرتبطة بالأمراض الوراثية المختلفة.

وتابع "هناك توجه لم نلمسه من قبل لدعم القطاع البحثي في المجال الطبي، منظومة التأمين الصحي وخلافه، وكذلك منظومة متكاملة لدراسة نتائج وأبعاد جائحة كورونا منذ ظهورها".

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