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الجمهور يهاجم محمد رمضان بسبب إلقاءه الأموال في حمام السباحة
الأربعاء 07/أبريل/2021 - 06:11 م
مي مرسي
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شارك الفنان محمد رمضان فيديو له في حمام السباحة وهو يلقي الأموال به، مما آثار جدل الجمهور عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".
وأشار البعض إلى أن محمد رمضان يرد من خلال ذلك على الحكم عليه بدفع 6 مليون جنيه للطيار، وكانت أبرز التعليقات "كفاية استفزاز"،"كل دا عشان خلوك تدفع ال ٦ مليون؟ رمضان انت بتعيط؟".
ويشارك الفنان محمد رمضان في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "موسى" مع عدد من الفنانين.
وأشار البعض إلى أن محمد رمضان يرد من خلال ذلك على الحكم عليه بدفع 6 مليون جنيه للطيار، وكانت أبرز التعليقات "كفاية استفزاز"،"كل دا عشان خلوك تدفع ال ٦ مليون؟ رمضان انت بتعيط؟".
ويشارك الفنان محمد رمضان في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "موسى" مع عدد من الفنانين.
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