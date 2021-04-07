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الاتحاد السكندري يجدد عقد السيد سالم 3 مواسم

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 05:45 م
السيد سالم
السيد سالم
إسلام عودة
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نجح مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى بقيادة محمد مصيلحى فى تجديد عقد السيد سالم الظهير الأيسر لفريق كرة القدم . 

ودخل محمد مصيلحى فى مفاوضات مع اللاعب لتجديد تعاقده بعد تألقه في الفترة الأخيرة وموافقة الجهاز الفنى على تجديد التعاقد . 

وتحرص إدارة زعيم الثغر على الإحتفاظ بالعناصر المتميزة فى الفريق بعد موافقة الجهاز الفنى . 

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز الثانى فى جدول المسابقة برصيد 28 نقطة .

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