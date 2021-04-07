الاتحاد السكندري يجدد عقد السيد سالم 3 مواسم

نجح مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى بقيادة محمد مصيلحى فى تجديد عقد السيد سالم الظهير الأيسر لفريق كرة القدم .





ودخل محمد مصيلحى فى مفاوضات مع اللاعب لتجديد تعاقده بعد تألقه في الفترة الأخيرة وموافقة الجهاز الفنى على تجديد التعاقد .





وتحرص إدارة زعيم الثغر على الإحتفاظ بالعناصر المتميزة فى الفريق بعد موافقة الجهاز الفنى .





ويحتل الاتحاد السكندرى المركز الثانى فى جدول المسابقة برصيد 28 نقطة .



