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قناة اقرأ تطلق ٢٣ برنامجا على شاشتها في شهر رمضان

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 06:26 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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تواصل قناة اقرأ، على قدم وساق استكمال استعداداتها النهائية لاستقبال شهر رمضان، حيث تقوم القناة بإطلاق ٢٣ برنامجا متنوعا عبر شاشاتها بلغاتها الثلاث، العربية والإنجليزية والفرنسية، والتي تم تصويرها في العديد من الأماكن حول العالم.

ومن أهم برامج قناة اقرأ الفضائية التي تبث في بداية شهر رمضان المبارك برنامج "فتاوى رمضان" للشيخ الدكتور عبدالله المصلح، والذي يأتي على الهواء مباشرة ليجيب على أسئلة واستفسارات المشاهدين، والبرنامج الشهير "المرآة" الذي يأتي بموسمه الثالث هذا العام تقديم الإعلامي القدير محمد صلاح الدين الجعبري وضيفه الدائم معالي الدكتور محمد نوح القضاة، وبرنامج المسابقات "تراتيل رمضانية 2" الذي يقدمه الإعلامي إسماعيل الشبلي وضيفه الدائم الشيخ الدكتور أيمن سويد، وبرنامج "أنوار" مع الشيخ الدكتور راضي سعيد، والبرنامج التقني "التقنية بكل بساطة 2" مع الخبير التقني أسامة عصام الدين، وبرنامج "وقفة مع آية" الجزء الخامس، مع الشيخ صلاح باعثمان، وبرنامج المسابقات "بلابل الحرم" مع عبدالعزيز القدير وبرنامج "كفاية ذنوب" تقديم د. رشا نبيل، وبرنامج "ختامه مسك" مع الدكتورة رفيدة حبش" و"أحسن القصص" مع الدكتور سعيد القاضي، و"بستان السيرة" مع فيصل الكاف، وبرنامج الطبخ "عيش وملح 2" مع الشيف عدنان يماني، وعدد كبير من البرامج الرمضانية المنوعة بالإضافة الى نقل حي ومباشر لصلاة التراويح من الحرمين المكي والمدني وثالث الحرمين الشريفين المسجد الاقصى.
قناة اقرأ تطلق ٢٣ برنامجا على شاشتها في شهر رمضان
قناة اقرأ تطلق ٢٣ برنامجا على شاشتها في شهر رمضان
قناة اقرأ تطلق ٢٣ برنامجا على شاشتها في شهر رمضان
قناة اقرأ تطلق ٢٣ برنامجا على شاشتها في شهر رمضان
قناة اقرأ تطلق ٢٣ برنامجا على شاشتها في شهر رمضان
قناة اقرأ تطلق ٢٣ برنامجا على شاشتها في شهر رمضان
قناة اقرأ تطلق ٢٣ برنامجا على شاشتها في شهر رمضان
قناة اقرأ تطلق ٢٣ برنامجا على شاشتها في شهر رمضان

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