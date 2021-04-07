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باسل خياط يتصدر غلاف مجلة جي كيو الشرق الأوسط بإطلالة إيطالية وبريطانية مميزة
الأربعاء 07/أبريل/2021 - 06:46 م
مي مرسي
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ظهر النجم السوري باسل خياط على غلاف مجلة جي كيو الشرق الأوسط بعدد من الأزياء الأنيقة من المجموعات الخاصة بدار الأزياء الإيطالية فيندي وفيرساتشي، والبريطانية الكسندر ماكوين.
يعد باسل أول نجم عربي يمثل العلامات الشهيرة في مجال الأزياء، وظهر مرتديًا مجموعة متنوعة من أزياء تنوعت ما بين الجراءة والكلاسيكية وبألوان نابضة بالحياة والتي أظهرت باسل في إطلالة غير تقليدية حصدت إعجاب المتابعين للنجم على وسائل التواصل الاجتماعي.
يعد باسل أول نجم عربي يمثل العلامات الشهيرة في مجال الأزياء، وظهر مرتديًا مجموعة متنوعة من أزياء تنوعت ما بين الجراءة والكلاسيكية وبألوان نابضة بالحياة والتي أظهرت باسل في إطلالة غير تقليدية حصدت إعجاب المتابعين للنجم على وسائل التواصل الاجتماعي.
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