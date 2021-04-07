عاجل.. إصابة جديدة تضرب الأهلي قبل موقعة سيمبا

تعرض والتر بواليا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لكدمة قوية في القدم، استدعت خروجه من التقسيمة التي أجراها المدير الفني بيتسو موسيماني، في نهاية المران الجماعي للفريق، الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمباراة سيمبا التنزاني.

ولم يستكمل بواليا الشوط الثاني من التقسيمة، حيث غادر الملعب وخضع لفحص طبي تحت إشراف الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق.

وخضع بواليا لجلسة علاج طبيعي واستشفاء للتخفيف من آلام الكدمة التي تعرض لها في القدم.

وكان بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، قد أجرى أكثر من تقسيمة قوية بين اللاعبين، ضمن فقرات المران الجماعي، وجرت التقسيمة الأولى بين أربعة فرق، تتنافس دفاعًا وهجومًا على أرضية الملعب، من خلال تنفيذ بعض الجمل التكتيكية والهجومية.

وبعد ذلك أنهى موسيماني فقرات المران بتقسيمة أخرى بين فريقين بطول الملعب استمرت لمدة ربع الساعة، وركز خلالها على توجيه تعليمات محددة للاعبي الوسط والهجوم في الفريقين.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع سيمبا التنزاني في التاسعة مساء بعد غدٍ الجمعة على استاد «الأهلي we‏ السلام»‏، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏

وحسم الأهلي تأهله رسميًّا إلى دور الثمانية في دوري الأبطال بعد تعادله ‏مع المريخ السوداني بهدفين لكل فريق، في المواجهة التي جرت على استاد الجوهرة الزرقاء بالسودان، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات.‏