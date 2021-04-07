عاجل.. إصابة جديدة تضرب الأهلي قبل موقعة سيمبا
تعرض
والتر بواليا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لكدمة قوية في القدم، استدعت خروجه من التقسيمة
التي أجراها المدير الفني بيتسو موسيماني، في نهاية المران الجماعي للفريق، الذي
أقيم عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمباراة سيمبا التنزاني.
ولم
يستكمل بواليا الشوط الثاني من التقسيمة، حيث غادر الملعب وخضع لفحص طبي تحت
إشراف الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق.
وخضع
بواليا لجلسة علاج طبيعي واستشفاء للتخفيف من آلام الكدمة التي تعرض لها في
القدم.
وكان
بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، قد أجرى أكثر من تقسيمة قوية بين
اللاعبين، ضمن فقرات المران الجماعي، وجرت التقسيمة الأولى بين أربعة فرق،
تتنافس دفاعًا وهجومًا على أرضية الملعب، من خلال تنفيذ بعض الجمل التكتيكية
والهجومية.
وبعد
ذلك أنهى موسيماني فقرات المران بتقسيمة أخرى بين فريقين بطول الملعب استمرت
لمدة ربع الساعة، وركز خلالها على توجيه تعليمات محددة للاعبي الوسط والهجوم في
الفريقين.
ومن
المقرر أن يلتقي الأهلي مع سيمبا التنزاني في التاسعة مساء بعد غدٍ الجمعة على
استاد «الأهلي we السلام»، ضمن
منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
وحسم
الأهلي تأهله رسميًّا إلى دور الثمانية في دوري الأبطال بعد تعادله مع المريخ
السوداني بهدفين لكل فريق، في المواجهة التي جرت على استاد الجوهرة الزرقاء
بالسودان، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات.