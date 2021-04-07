تيك توك تعلن عن ميزة جديدة بشأن تطبيقها.. اعرف التفاصيل

جلبت منصة تيك توك ميزة الترجمة التلقائية لمقاطع الفيديو في خطوة تسعى من خلالها لتمكين جميع المستخدمين من فهم المحتوى المنشور لا سيما ضعاف السمع والصم.





كانت تيك توك تتيح للمستخدمين كتابة النصوص والتعليقات على مقاطع الفيديو يدويًا في السابق، لكن مع الخطوة الجديدة فإن المقاطع ستقوم بتحويل المحتوى المسموع إلى مكتوب بشكل تلقائي عند تفعيل الميزة، ومن ثم يمكن التعديل عليها وفقًا لما يرغب به المستخدم.





كما ستُمكن المنصة المشاهدين من تفعيل الميزة أو إلغاءها على مقاطعهم بشكل شبيه لما تقوم به يوتيوب من خلال خيار الترجمة، ما يمكنهم من حرية الاختيار بين قراءة النصوص أو الاعتماد على المحتوى المسموع فقط.





وتهدف تيك توك من خلال الميزة الجديدة إلى تمكين المزيد من المستخدمين للوصول وفهم محتوى المقاطع الأخرى خاصة ضعاف السمع والصم، كما توفر للناشرين إمكانية انتشار مقاطعهم بصورة أكبر من خلال التحديث.





وبجانب الميزة السابقة، فقد أتاحت المنصة مزايا مثل الصورة المصغرة المتحركة وإمكانية استبدالها بصورة ثابتة للدلالة على مقطع الفيديو، وتحويل النصوص المكتوبة على المقاطع إلى كلام.



