جيب تشوقنا لسيارة كروس أوفر بـ 7 مقاعد

نشرت شركة جيب صورة تشويقية لسيارة جديدة ذات 7 مقاعد، والتي ستأتي على أساس شقيقتها كومباس.





ولم تبوح الشركة عن اسم سيارتها ولكن يمكن مشاهدة حرفي “ER” المجتزأين من الاسم، ما ينفي أن تحمل السايرة اسم جراند كومباس أو باتريوت المتوقعين سابقاً، ومن المحتمل ان تحمل اسم كوماندور ولكن هذا أيضاً غير مؤكد.



