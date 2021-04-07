Advertisements

جيب تشوقنا لسيارة كروس أوفر بـ 7 مقاعد

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 05:55 م
سياة جيب الجديدة
سياة جيب الجديدة
Advertisements
نشرت شركة جيب صورة تشويقية لسيارة جديدة ذات 7 مقاعد، والتي ستأتي على أساس شقيقتها كومباس.

ولم تبوح الشركة عن اسم سيارتها ولكن يمكن مشاهدة حرفي “ER” المجتزأين من الاسم، ما ينفي أن تحمل السايرة اسم جراند كومباس أو باتريوت المتوقعين سابقاً، ومن المحتمل ان تحمل اسم كوماندور ولكن هذا أيضاً غير مؤكد.

ويتوقع أن يكون التصميم الداخلي مشتقاً من جيب كومباس، وهذا يعني لوحة عدادت رقمية ونظام ترفيهي حديث مع شاشات قياس 8.4 إنش أو 10.1 إنش، كما ستحصل السيارة على صف ثالث يميزها.

أخبار تهمك

الأزمة تشتعل.. كارتيرون يصر على طرد نجم الزمالك

منذ ساعة و 24 دقيقة

أول رد من محمد رمضان على تعويضه بـ 6 مليون للطيار

منذ أقل من ساعتين

خناقة شوارع في نادي الزمالك .. "التفاصيل الكاملة"

منذ ساعة و 11 دقيقة

السيسي يذكر إثيوبيا بـ 3 حروب تاريخية.. ويحذر من تكرارها (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إصابة جديدة تضرب الأهلي قبل موقعة سيمبا

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. وزير الخارجية يكشف الخطوة التالية بعد فشل مفاوضات سد النهضة

منذ يوم

بعد تعثر مفاوضات السد.. 7 تحذيرات عاجلة من "السيسي" لأثيوبيا

منذ حوالي 5 ساعات

تعليق قوي من وزير الخارجية بعد فشل مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعة

بشرى سارة في ريال مدريد قبل كلاسيكو الأرض

منذ ساعتين و 52 دقيقة

عاجل - كارتيرون يستقر على طرد نجم الزمالك

منذ يوم

عماد الدين أديب يكشف عن "كابوس" في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 18 ساعة

يوسف الحسيني يفجر مفاجأة جديدة بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

عماد الدين أديب: "إثيوبيا تسعى لتوزيع حصص مياه النيل من جديد"

منذ حوالي 15 ساعة

لا يوجد مفاوضات أخري.. 5 رسائل جديدة من وزير الخارجية بشأن سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. قرار جديد من الكهرباء بخصوص تركيب العداد الكودي

منذ 14 دقيقة

خبير: الملء الثاني لسد النهضة يُغير موازين القوى في المنطقة

منذ حوالي 12 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:12 م

خناقة شوارع في نادي الزمالك .. "التفاصيل الكاملة"

أول رد من محمد رمضان على تعويضه بـ 6 مليون للطيار

04:44 م

عاجل.. قرار جديد من الكهرباء بخصوص تركيب العداد الكودي

06:09 م

السيسي يذكر إثيوبيا بـ 3 حروب تاريخية.. ويحذر من تكرارها (فيديو)

01:09 م

بعد تعثر مفاوضات السد.. 7 تحذيرات عاجلة من "السيسي" لأثيوبيا

01:47 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج