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جيب تشوقنا لسيارة كروس أوفر بـ 7 مقاعد
الأربعاء 07/أبريل/2021 - 05:55 م
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نشرت شركة جيب صورة تشويقية لسيارة جديدة ذات 7 مقاعد، والتي ستأتي على أساس شقيقتها كومباس.
ولم تبوح الشركة عن اسم سيارتها ولكن يمكن مشاهدة حرفي “ER” المجتزأين من الاسم، ما ينفي أن تحمل السايرة اسم جراند كومباس أو باتريوت المتوقعين سابقاً، ومن المحتمل ان تحمل اسم كوماندور ولكن هذا أيضاً غير مؤكد.
ويتوقع أن يكون التصميم الداخلي مشتقاً من جيب كومباس، وهذا يعني لوحة عدادت رقمية ونظام ترفيهي حديث مع شاشات قياس 8.4 إنش أو 10.1 إنش، كما ستحصل السيارة على صف ثالث يميزها.
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