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القنوات الناقلة لقمة سان جيرمان وبايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 06:00 م
باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ
باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ
أمل الحلفاوي
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يلاقي فريق بايرن ميونيخ الألماني، نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبي.

باريس سان جيرمان سيحل ضيفاً على نظيره بايرن ميونيخ، على أرضية ملعب استاد آليانز أرينا، في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

وتنقل المباراة التي تجمع بين بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان، على قنوات beIN sports 1 HD premium، و beIN 4k HDR، بتعليق جواد بده.

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