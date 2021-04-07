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عاجل.. قرار جديد من الكهرباء بخصوص تركيب العداد الكودي

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 06:09 م
بوابة الفجر
محمد عصام
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في إطار توجهات الدولة نحو التيسير على المواطنين ولاتاحة الفرصة   للتقدم بطلبات للتحول من المحاسبة لإستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية، فقد قررت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مد المهلة الخاصة لتقديم هذه الطلبات على المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء لتنتهى بنهاية شهر يونيو القادم 2021 .

وتستكمل شركات توزيع الكهرباء الاجراءات اللازمة لتنفيذ الطلبات التي تم تقديمها علي المنصه الالكترونية،
والتى بلغت حتى الآن حوالى مليون و340 ألف  طلب للتحول من المحاسبة لإستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية .

وشملت الطلبات جميع شركات توزيع الكهرباء التسع.

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وزارة الكهرباء مخالفات البناء العدادات الكودية العداد الكودي

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