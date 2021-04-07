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حسن نصير يتعاون مع نهال نبيل لأول مرة في كليب "قوة خارقة"

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 06:46 م
يارا أحمد
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انتهى المطرب حسن نصير، من تصوير أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب بعنوان "قوة خارقة"، وتعاون من خلاله لأول مرة مع المطربة نهال نبيل التي تولت إخراج الكليب.

أغنية "قوة خارقة" من المقرر طرحها خلال شهر رمضان المقبل، وكتبها الشاعر الغنائي أحمد شكري، ألحان شريف بدر، توزيع ومكس أحمد أمين، ماستر عمار خاطر، ومنتج منفذ شريف بدر.

وشارك بالغناء في كليب "قوة خارقة"  فرقة أطفال كورال مصر بقيادة الدكتورة أميرة الناصر.

واختارت المطربة نهال نبيل مخرجة فيديو كليب أغنية "قوة خارقة" تصويره في منطقة أبو غالب بطريق مصر الإسكندرية.

ويقول مطلع أغنية "قوة خارقة":"كلنا يوم ما اتولدنا، خدنا فرصة وخدنا عمر، والحياة طريقين وفيها، كل واحد منا حر..".

يشار إلى أن، المطربة نهال نبيل مخرجة الكليب الجديد "قوة خارقة" خاضت تجربة إخراج كليبات الأغاني أكثر من مرة ومن أبرزهم أغنية "شامخ" للمطربة أصالة، كما أخرجت عدد من أغانيها الخاصة منها "كان واحشنى" و"لو حبيت ترجع لي" و"تفاصيل حياتي" وأيضا أغنية للمطرب السعودى إسماعيل مبارك بعنوان "عندى أحلى" وأغنية للمطربة ميرفت وجدى بعنوان "بفتكرك" وأغنية للمطرب مكحل بعنوان "مكسر الدنيا".

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