تفاصيل استعداد السوق المالية السعودية "تداول" للطرح الأولى

أعلنت السوق المالیة السعودیة "تداول"، الیوم الأربعاء، عن تحولھا لتصبح شركة قابضة باسم (مجموعة تداول السعودیة)، بھیكل جدید یدعم تنمیة مستقبل السوق المالیة السعودیة، ویضمن استمراریة تطورھا، وكخطوة أخرى نحو جاھزیة المجموعة للطرح العام الأولي خلال العام الحالي 2021م.

وكشفت "تداول" في بيان وصل "مباشر"، عن تدعیم أعمال الشركة القابضة في مجال الابتكار التقني؛ من خلال إطلاق شركة (وامض)، وھي شركة جدیدة متخصصة بتوفیر الحلول التقنیة القائمة على الابتكار.

وأوضحت "تداول"، أن (مجموعة تداول السعودیة) تضم 4 شركات تابعة؛ ھي: (تداول السعودیة) كسوق للأوراق المالیة، وشركة مركز مقاصة الأوراق المالیة (مقاصة)، وشركة مركز إیداع الأوراق المالیة (إیداع)، وشركة (وامض) الجدیدة والمتخصصة في الخدمات والحلول التقنیة القائمة على الابتكار.

وأكدت، أنها تعد خطوة ستساھم بشكل جوھري في مسیرة تطویر سوق مالیة متقدمة وتحقیق مستھدفات برنامج تطویر القطاع المالي ودعم تنمیة الاقتصاد السعودي.

ولفتت "تداول"، إلى أن إطلاق شركة (وامض) سیضفي مزیدا من التنوع والعمق في الخدمات التي تقدمھا (مجموعة تداول السعودیة) والشركات التابعة لھا، وستعمل (وامض) أیضا على توفیر حلول تقنیة مبتكرة في مجالات مختلفة والإسھام في تكامل بنیة السوق المالیة، واغتنام فرص التوسع من خلال استھداف استثمارات في مجالات وقطاعات عدیدة، وترسیخ مكانة المجموعة كوجھة استثماریة ھامة وسوق مالیة رائدة بین نظیراتھا من الأسواق العالمیة.

وأشارت، إلى أن المجموعة ستستفید من تكامل خدمات الشركات التابعة لھا والأعمال المشتركة، مشددة على أن استقلالیة الشركات سیوفر بیئة عمل تتسم بالمرونة والابتكار لمواكبة التطورات السریعة في الأسواق العالمیة والمحلیة.

وبحسب البيان، ستعمل (مجموعة تداول السعودیة) على إطلاق خدمات ومنتجات مبتكرة تدعم البنیة التحتیة للسوق، وتضمن استمراریة تطور السوق المالیة وتنوع الفرص الاستثماریة المتاحة بھا وخدمات أعضاء السوق، وتوفیر جمیع احتیاجات المشاركین في السوق.

وكشفت "تداول"، أنه سیتولى قیادة (مجموعة تداول السعودیة) كلا من سارة السحیمي كرئیس لمجلس الإدارة، وخالد الحصان في منصب الرئیس التنفیذي للمجموعة.

وتم تعیین محمد الرمیح لیتولى منصب المدیر التنفیذي لـ (تداول السعودیة)، ویمتلك الرمیح خبرة تمتد لأكثر من 17 عاما القطاع المالي، وتنوعت مسیرته في تداول بین عدة مجالات؛ مثل تطویر منتجات الأسواق المالیة والتسویق وإدراج الأوراق المالیة.

وتم تعیین محمد النوري لیتولى منصب المدیر التنفیذي لـشركة (وامض)، ویمتلك النوري خبرة تمتد لأكثر من 16 عاما في القطاع البنكي التجاري والاستثماري، تنوعت بین تطویر الأعمال للشركات والأفراد في القطاع البنكي التجاري وتطویر منتجات وأنظمة الأوراق المالیة.