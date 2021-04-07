رونالدو يقود هجوم يوفنتوس ضد نابولي في الدوري الإيطالي









أعلن أندريا بيرلو مدرب فريق يوفنتوس تشكيل فريقه لمواجهة نظيره نابولي في مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز.





ويستعد فريق يوفنتوس لمواجهة نظيره نابولي اليوم الأربعاء ضمن مؤجلات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز.





وجاء تشكيل فريق يوفنتوس لمباراة اليوم كالآتي:





حراسة المرمى: بوفون.





خط الدفاع: دانيلو - دي ليخت - كيليني - اليكس ساندرو.





خط الوسط: بينتانكور - رابيو - كوادرادو - كييزا.





خط الهجوم: كريستيانو رونالدو - موراتا.



