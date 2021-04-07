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نجوى فؤاد: اتجوزت 6 مرات منهم مرة عرفي. .ورقصت في فرح زوجي وصحبتي (فيديو)

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 07:04 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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كشفت الفنانة نجوى فؤاد، عن عدد مرات زيجاتها طوال حياتها، والتي تنوعت ما بين الرسمي والعرفي.

وقالت "نجوى" في حوارها ببرنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" المذاع على فضائية "سي بي سي" اليوم الأربعاء: "اتجوزت 6 مرات منهم مرة واحدة عرفي".

ونفت ما تردد بشأن زواجها 10 مرات، مستطردة "لم أتزوج 10 مرات فين الوقت ياريت كان فيه الوقت كانوا يبقوا 20، وكنت أتمنى أن يستمر زواجي بأحمد فؤاد حسن الذي كان بمثابة زوجي وحبيبي وأبويا وهو اللي عملني بعد ربنا".

وتابعت "أقرب زوج إلى قلبي كان آخر واحد، والغلط مكنش منه بس أنا كمان كان عليا جزء من الغلط لأني كنت نجمة وقتها، واضطريت إلى الرقص في فرحه على صحبتي لأني اتحطيت تحت أمر الأمر الواقع ولكن قدمت في الفرح أحلى رقصة في حياتي كلها".

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