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السيسى: مجمع الإصدارات المؤمنة يمثل قيمة مضافة لدعم استراتيجية التحول الرقمي

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 06:41 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن سعادته اليوم بافتتاح مجمع الإصدارات المؤمنة والذكي بالعاصمة الادارية الجديدة.

وكتب الرئيس السيسي عبر حسابه الشخصي علي مواقع التواصل الاجتماعي قائلا "سعدت اليوم مجمع الإصدارات المؤمنة والذكي بافتتاح يعد صرحًا تكنولوجيًا عملاقًا سوف يمثل قيمة مضافة كبيرة لدعم استراتيجية الدولة للتحول الرقمى في إطار جهود والدولة لتحقيق التنمية الشاملة وبناء دولتنا الحديثة".

ويعد المجمع صرحًا تكنولوجيًا عملاقًا فائق القدرات الفنية المتطورة في مجال تصنيع واصدار الوثائق الثبوتية المؤمنة، وهو الاكبر والاحدث من نوعه في منطقة الشرق الاوسط وافريقيا، كما يمثل قيمة مضافة كبيرة لدعم استراتيجية الدولة للتحول الرقمي والميكنة خاصة ما يتعلق بالوثائق والبيانات والمحررات لجميع الجهات الحكومية.

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