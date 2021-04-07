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عقب أنباء انفصالهما.. نقل والدة زوج شيماء سيف للمستشفى

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 07:28 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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أعلن محمد كارتر زوج الفنان شيماء سيف عن إصابة والدته بكورونا وذلك من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب "كارتر" قائلا: " أصعب إحساس ممكن الإنسان يحس بيه وقت دخول مستشفى العزل وأنت رايح تسيبلهم أمك إحساس بفقدان الحياة ليك ولامك إحساس بالوداع ساعتها بتشوف شريط حياتك بيعدي قدام عينك".

وتابع " في لحظة بتشوف وهي واخداك من إيدك أول يوم مدرسة بتشوف وهي بتحرم نفسها من متع الحياة علشان أنت تلبس كويس وتتعلم كويس وتاكل كويس بتشوف ضحكتها في وقت فرحك بتشوف دموعها في وقت حزنك بتشوف روحك بتتسحب منك بمجرد ما تدخل طرقة مكان العزل لأن ساعتها بتحس أنك في فيلم رعب ودوامة إحساس بالغرق في البحر".

وأضاف كارتر " نفسك بيتقطع بتشم ريحة الموت حواليك بعد شوية بتفتكر إن كل ده بسبب لحظة إهمال أنك تاخد بالك من نفسك ومن اللي حواليك".

واختتم حديثه: " ارجوكم اضغطوا علي أمهاتكم وبالذات كبار السن مينزلوش الشوارع ميتعملوش مع حد ولا دليفري ولو أصعب الظروف هاينزلوا يلبسوا الكمامة وميسبوش الكحول من ايدهم تعالوا علي نفسكم واشتروا انتوا طلبات البيت وتتعقم كويس أغلب أمهاتنا عايشين علي طبيعتهم ومحدش بيعقم حاجة، اللهم إني أسألك من عظيم لطفك، وكرمك، وسترك الجميل، أن تشفي امي وتمدها بالصحة والعافية لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك إنك على كل شيءٍ قدير".

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