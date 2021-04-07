حظوظ الزمالك في التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا





يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة تونجيث السنغالي ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.





وأنعش فريق الزمالك آماله في التأهل للدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه على فريق مولودية الجزائر بنتيجة 2 – 0 في المباراة التي جرت في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.





جاءت ثنائية الزمالك في شباك الرجاء المغربي عن طريق يوسف أوباما ومحمود شيكابالا، ليحصد الفارس الأبيض 3 نقاط ثمينة في مشواره بمرحلة المجموعات بالبطولة القارية.





ترتيب مجموعة الزمالك بعد الفوز على المولودية:





- الترجي التونسي 10 نقاط

- مولودية الجزائر 8 نقاط

- الزمالك 5 نقاط

- تونجيث السنغالي 4 نقاط.





ويحتاج فريق الزمالك للفوز على تونجيث السنغالي في مباراة الجولة السادسة المقرر لها السبت المقبل، وخسارة مولودية الجزائر أمام الترجي التونسي، حتى يضمن الفريق الأبيض تأهله للدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا بشكل رسمي.





فوز الزمالك على تونجيث وخسارة المولودية أمام الترجي، يجعل الفريق الأبيض يتساوى مع بطل الجزائر في رصيد النقاط بـ8 نقاط لكل منهما، ولكن سيتفوق الزمالك في المواجهات المباشرة.



