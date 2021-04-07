Advertisements

الشرطة التركية تستمر في حملات الاعتقالات لقمع المعارضة بزعم الإنتماء لجماعة غولن

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 06:35 م
بوابة الفجر
Advertisements
اعتقلت السلطات التركية، 16 عسكريا بتهمة الانتماء لجماعة فتح الله غولن، فيما كشفت المعارضة عن عدد المحامين المعتقلين خلال 4 سنوات.

 

وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني جاغ" المعارضة، أن قرارات الاعتقال جاءت بأمر من النيابة العامة في ولاية بالكسير، غربي البلاد.

 

وقالت النيابة التركية في لائحة الاتهام، إن المعتقلين ومن بينهم عدد لا يزال في الخدمة، أجروا اتصالات مع مسؤولين في حركة غولن عبر الهواتف العمومية بالجيش أو هواتف "البوفيه".


 
 

وتعتبر السلطات في تركيا الاتصال أو تلقي اتصال عن طريق الهواتف العمومية خلال الفترة التي سبقت محاولة الانقلاب في 2016 دليلا على انتماء ذلك الشخص لجماعة غولن.


 
 

وشمل قرار الاعتقال ضابط صف لا يزال على رأس الخدمة، وجنديين مفصولين، و13 عنصرًا كانوا طلابًا بإحدى الأكاديميات العسكرية التي أغلقها النظام.


 
 

وتتهم أنقرة الداعية التركي المقيم في واشنطن فتح الله غولن بتدبير المحاولة الانقلابية المزعومة، وهو ما ينفيه الأخير بشدة، فيما ترد المعارضة التركية أن أحداث ليلة 15 يوليو/تموز كانت "انقلاباً مدبراً" لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني

أخبار تهمك

خناقة شوارع في نادي الزمالك .. "التفاصيل الكاملة"

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من العاهل الأردني بشأن مصير الأمير حمزة

منذ ساعة و نصف

خبير: الملء الثاني لسد النهضة يُغير موازين القوى في المنطقة

منذ حوالي 13 ساعة

تعليق قوي من وزير الخارجية بعد فشل مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

السيسي يذكر إثيوبيا بـ 3 حروب تاريخية.. ويحذر من تكرارها (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

يوسف الحسيني يفجر مفاجأة جديدة بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

بعد تعثر مفاوضات السد.. 7 تحذيرات عاجلة من "السيسي" لأثيوبيا

منذ حوالي 6 ساعات

أول رد من محمد رمضان على تعويضه بـ 6 مليون للطيار

منذ ساعتين و 46 دقيقة

عاجل.. موسيماني يرفض ضم نجم بيراميدز للأهلي

منذ نصف ساعة

عاجل.. قرار جديد من الكهرباء بخصوص تركيب العداد الكودي

منذ ساعة و 21 دقيقة

لا يوجد مفاوضات أخري.. 5 رسائل جديدة من وزير الخارجية بشأن سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

بشرى سارة في ريال مدريد قبل كلاسيكو الأرض

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - كارتيرون يستقر على طرد نجم الزمالك

منذ يوم

عماد الدين أديب يكشف عن "كابوس" في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 19 ساعة

عماد الدين أديب: "إثيوبيا تسعى لتوزيع حصص مياه النيل من جديد"

منذ حوالي 16 ساعة

السيسى: مجمع الإصدارات المؤمنة يمثل قيمة مضافة لدعم استراتيجية التحول الرقمي

منذ أقل من ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:12 م

خناقة شوارع في نادي الزمالك .. "التفاصيل الكاملة"

أول رد من محمد رمضان على تعويضه بـ 6 مليون للطيار

04:44 م

عاجل.. قرار جديد من الكهرباء بخصوص تركيب العداد الكودي

06:09 م

السيسي يذكر إثيوبيا بـ 3 حروب تاريخية.. ويحذر من تكرارها (فيديو)

01:09 م

بعد تعثر مفاوضات السد.. 7 تحذيرات عاجلة من "السيسي" لأثيوبيا

01:47 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج