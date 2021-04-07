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"بسبب السياسات الخاطئة".. ارتفاع التضخم النقدي في تركيا عرض مستمر

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 06:36 م
بوابة الفجر
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 ارتفع معدل التضخم النقدي في تركيا مجددا ليصل إلى 16.19٪ في تجاوز للتوقعات الرسمية،

 

وأعلنت هيئة الإحصاء التركية أن معدل التضخم ارتفع بنسبة 1% في شهر مارس، ليصل إلى 16.19% بعد أن كان أقل من 15 بالمئة الشهر الماضي.

 

وارتفعت أسعار المنتجات الغذائية، وخاصة زيت عباد الشمس، بنسبة 10 في المائة إلى 70 في المائة.

 

ووفقا لبيانات هيئة الإحصاء التركية، فإنه خلال شهر مارس ومقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، كانت أعلى زيادة في الأسعار في مجموعة النقل بنسبة 24.85 في المائة. تلاها قطاع السلع المنزلية بنسبة 23.64 في المائة والسلع والخدمات المختلفة بنسبة 21.49 في المائة. وارتفعت الأسعار بنسبة 8.33 في المائة في التعليم، و 8.01 في المائة في الاتصالات، و 7.43 في المائة في الملابس والأحذية.

 

كما ارتفعت أسعار 287 سلعة من أصل 415. بينما انخفض متوسط سعر 93 سلعة، ظل متوسط سعر 35 سلعة كما هو.

 

بلغ مؤشر أسعار المستهلكين باستثناء المواد الغذائية غير المصنعة والطاقة والمشروبات الكحولية والتبغ والذهب 1.26 في المائة مقارنة بالشهر السابق، و 3.73 في المائة مقارنة بشهر ديسمبر من العام السابق، و 17.49 في المائة مقارنة بنفس الشهر من العام السابق ومتوسطات اثني عشر شهر 13.25 في المائة.

 

يذكر أنه في أحدث مسح لشركة “متروبول” للأبحاث، ذكر واحد من كل اثنين أن التضخم الفعلي كان أعلى من 40٪

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