Advertisements

قمع أردوغان.. 441 محامي داخل السجون خلال أربع سنوات بتركيا

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 06:40 م
بوابة الفجر
Advertisements
 
 كشف معارض تركي عن خضوع 605 محامين للتحقيق في البلاد خلال 4 سنوات، وسجن 441 منهم.

 

جاء ذلك بحسب تصريحات أدلى بها مصطفى ينر أوغلو، نائب رئيس حزب الديمقراطية والتقدم المعارض، المسؤول عن السياسات القضائية والشؤون القانونية بالحزب، وفق ما ذكره، الموقع الإلكتروني لصحيفة "JD 24" التركية المعارضة.

 

تصريحات المعارض المذكور جاءت بمناسبة اليوم العالمي للمحامين الذي يتم الاحتفال به في تركيا يوم الخامس من أبريل/نيسان من كل عام.


 
 

وذكر ينر أوغلو أنه منذ العام 2016 وحتى 2020، تم توقيف 605 محامين على الأقل، والحكم بالسجن على 441 محاميا منهم.

 

ولفت إلى أن ممارسة مهنة المحاماة في تركيا باتت تزداد صعوبة بمرور الوقت، مضيفًا "حيث يتعرض المحامون للاعتداء والقتل أثناء عملهم في أروقة المحاكم".


 
 

كما أشار إلى أن "حق المحامين في التحدث أيضا محدود في قاعات المحاكم، كما أن الانتظار لساعات لجلسة استماع واحدة أصبح تحديا يواجه العاملين في هذه المهنة".


 
 

ينر أوغلو أشار كذلك إلى أن "نقابات المحامين تم استغلالها من قبل الحكومة، والمحامون الذين كانوا يعملون لحسابهم الخاص في طبيعة الخدمة العامة لم يتلقوا مساعدة فعالة من الدولة، على الرغم من أنهم كانوا من بين الفئات المهنية الأكثر تضررًا أثناء الوباء".


 
 

ووفق تعديلات على قانون المحاماة أقرها البرلمان التركي العام الماضي بات بالإمكان إنشاء أكثر من نقابة محامين في الولاية الواحدة، الأمر الذي اعتبرته المعارضة سعيًا من النظام الحاكم لإنشاء نقابات منحازة لحزب العدالة والتنمية، بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان

أخبار تهمك

عاجل.. موسيماني يرفض ضم نجم بيراميدز للأهلي

منذ 34 دقيقة

عماد الدين أديب يكشف عن "كابوس" في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 19 ساعة

خناقة شوارع في نادي الزمالك .. "التفاصيل الكاملة"

منذ ساعتين و 21 دقيقة

تعليق قوي من وزير الخارجية بعد فشل مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

السيسي يذكر إثيوبيا بـ 3 حروب تاريخية.. ويحذر من تكرارها (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

بشرى سارة في ريال مدريد قبل كلاسيكو الأرض

منذ حوالي 4 ساعات

لا يوجد مفاوضات أخري.. 5 رسائل جديدة من وزير الخارجية بشأن سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

عماد الدين أديب: "إثيوبيا تسعى لتوزيع حصص مياه النيل من جديد"

منذ حوالي 16 ساعة

السيسى: مجمع الإصدارات المؤمنة يمثل قيمة مضافة لدعم استراتيجية التحول الرقمي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. أول تعليق من العاهل الأردني بشأن مصير الأمير حمزة

منذ أقل من ساعتين

بعد تعثر مفاوضات السد.. 7 تحذيرات عاجلة من "السيسي" لأثيوبيا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - كارتيرون يستقر على طرد نجم الزمالك

منذ يوم

يوسف الحسيني يفجر مفاجأة جديدة بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

خبير: الملء الثاني لسد النهضة يُغير موازين القوى في المنطقة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. قرار جديد من الكهرباء بخصوص تركيب العداد الكودي

منذ ساعة و 24 دقيقة

أول رد من محمد رمضان على تعويضه بـ 6 مليون للطيار

منذ ساعتين و 49 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:12 م

خناقة شوارع في نادي الزمالك .. "التفاصيل الكاملة"

أول رد من محمد رمضان على تعويضه بـ 6 مليون للطيار

04:44 م

عاجل.. قرار جديد من الكهرباء بخصوص تركيب العداد الكودي

06:09 م

السيسي يذكر إثيوبيا بـ 3 حروب تاريخية.. ويحذر من تكرارها (فيديو)

01:09 م

بعد تعثر مفاوضات السد.. 7 تحذيرات عاجلة من "السيسي" لأثيوبيا

01:47 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج