قمع أردوغان.. 441 محامي داخل السجون خلال أربع سنوات بتركيا

كشف معارض تركي عن خضوع 605 محامين للتحقيق في البلاد خلال 4 سنوات، وسجن 441 منهم.









جاء ذلك بحسب تصريحات أدلى بها مصطفى ينر أوغلو، نائب رئيس حزب الديمقراطية والتقدم المعارض، المسؤول عن السياسات القضائية والشؤون القانونية بالحزب، وفق ما ذكره، الموقع الإلكتروني لصحيفة "JD 24" التركية المعارضة.









تصريحات المعارض المذكور جاءت بمناسبة اليوم العالمي للمحامين الذي يتم الاحتفال به في تركيا يوم الخامس من أبريل/نيسان من كل عام.













وذكر ينر أوغلو أنه منذ العام 2016 وحتى 2020، تم توقيف 605 محامين على الأقل، والحكم بالسجن على 441 محاميا منهم.









ولفت إلى أن ممارسة مهنة المحاماة في تركيا باتت تزداد صعوبة بمرور الوقت، مضيفًا "حيث يتعرض المحامون للاعتداء والقتل أثناء عملهم في أروقة المحاكم".













كما أشار إلى أن "حق المحامين في التحدث أيضا محدود في قاعات المحاكم، كما أن الانتظار لساعات لجلسة استماع واحدة أصبح تحديا يواجه العاملين في هذه المهنة".













ينر أوغلو أشار كذلك إلى أن "نقابات المحامين تم استغلالها من قبل الحكومة، والمحامون الذين كانوا يعملون لحسابهم الخاص في طبيعة الخدمة العامة لم يتلقوا مساعدة فعالة من الدولة، على الرغم من أنهم كانوا من بين الفئات المهنية الأكثر تضررًا أثناء الوباء".













ووفق تعديلات على قانون المحاماة أقرها البرلمان التركي العام الماضي بات بالإمكان إنشاء أكثر من نقابة محامين في الولاية الواحدة، الأمر الذي اعتبرته المعارضة سعيًا من النظام الحاكم لإنشاء نقابات منحازة لحزب العدالة والتنمية، بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان



