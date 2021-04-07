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رئيس جامعة العلمين: نحرص على إقامة شراكات مع الجامعات الدولبة

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 06:41 م
بوابة الفجر
دينا حسن- محمد رجب
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صرح الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة العلمين الدولية أن الجامعة تحرص على إقامة شراكات محلية ودولية مع العديد من الجامعات المرموقة حيث تم على المستوى المحلى توقيع إتفاقية شراكة إستراتيجية مع جامعة الإسكندرية.
وعلى المستوى الدولى هناك شراكات مع جامعة ولاية ميتشجن وجامعة لويفيل وجارى العمل على إقامة شراكات مع جامعة فيرجينيا تك وجامعة ايست لندن وجامعة نورث ويسترن.
جاء ذلك خلال تصريحات صحفية اليوم الإربعاء، على هامش إبرام جامعة العلمين الدولية إتفاقية شراكة إستراتيجية والجامعة الإمريكية في القاهرة، بهدف تعزيز التعاون في مجال التعليم العالي على مختلف المستويات التعليمية والتنموية، وذلك لدعم تطوير شراكات مستدامة بين المجتمع والجامعة.

ووقع الاتفاقية الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة العلمين، والجامعة الأمريكية بالقاهرة AUC والتى يمثلها فرانسيس ريتشياردوني رئيس الجامعة، وذلك في مقر جامعة العلمين في مدينة العلمين الجديدة.

وقال رئيس جامعة العلمين في بيان إعلامي اليوم إن تلك الإتفاقية فى إطار رؤية مصر 2030 التى تنص على أن تصبـح مـصر مجتمـعا مبـدعاُ ومبتكـراُ ومنتـجًا للعلـوم والتكنولوجيا والمعارف، يتميــز بوجـود نظـام متكامـل، يضمـن القيمـة التنمويـة للابتكار والمعرفة، ويربـط تطبيقـات المعرفة ومخرجـات الابتكار بالأهداف والتحديـات الوطنيـة وذلك بحلول عـام 2030.






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