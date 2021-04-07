رونالدو أولًا.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإيطالي

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رونالدو أولًا.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإيطالي
الأربعاء 07/أبريل/2021 - 06:41 م
علاء خليف
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يعتلي البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي على قمة ترتيب هدافي بطولة الدوري الإيطالي في الموسم الحالي 2020 – 2021 ويواجه منافسة شرسة مع البلجيكي لوكاكو نجم انتر ميلان.
كريستيانو رونالدو يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإيطالي برصيد 24 هدفًا، ويليه روميلو لوكاكو في المركز الثاني برصيد 20 هدفًا، بينما يحتل لويس مورييل نجم اتالانتا المركز الثالث بـ18 هدفا.
وتقام اليوم الأربعاء، مباراتين مؤجلتين بالدوري الإيطالي، حيث يلتقي يوفنتوس مع نابولي في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة، ويواجه انتر ميلان نظيره ساسولو ضمن مؤجلات الجولة 28.
وإليكم ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم الأربعاء:
كريستيانو رونالدو (يوفنتوس) 24 هدفاً.
روميلو لوكاكو (إنتر ميلان) 20 هدفاً.
لويس مورييل (أتالانتا) 18 هدفاً.
سيمون توانكو (كروتوني) 15 هدفاً.
زلاتان إبراهيموفيتش (ميلان) 15 هدفاً.
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