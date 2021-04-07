رونالدو أولًا.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإيطالي

يعتلي البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي على قمة ترتيب هدافي بطولة الدوري الإيطالي في الموسم الحالي 2020 – 2021 ويواجه منافسة شرسة مع البلجيكي لوكاكو نجم انتر ميلان.





كريستيانو رونالدو يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإيطالي برصيد 24 هدفًا، ويليه روميلو لوكاكو في المركز الثاني برصيد 20 هدفًا، بينما يحتل لويس مورييل نجم اتالانتا المركز الثالث بـ18 هدفا.





وتقام اليوم الأربعاء، مباراتين مؤجلتين بالدوري الإيطالي، حيث يلتقي يوفنتوس مع نابولي في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة، ويواجه انتر ميلان نظيره ساسولو ضمن مؤجلات الجولة 28.





وإليكم ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم الأربعاء:





كريستيانو رونالدو (يوفنتوس) 24 هدفاً.

روميلو لوكاكو (إنتر ميلان) 20 هدفاً.

لويس مورييل (أتالانتا) 18 هدفاً.

سيمون توانكو (كروتوني) 15 هدفاً.

زلاتان إبراهيموفيتش (ميلان) 15 هدفاً.



