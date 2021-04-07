نجوى فؤاد تكشف كواليس تلقيها لقاح كورونا وحالتها الصحية (فيديو)

روت الفنانة نجوى فؤاد، تفاصيل تجربتها في تلقي لقاح فيروس كورونا منذ ثلاثة أيام.



وقالت "نجوى" في لقائها ببرنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" المذاع على فضائية "سي بي سي" اليوم الأربعاء: "أخذت التطعيم والحمد لله لم تظهر عليا أي أعراض، كنت خايفة في الأول ولكن بعدين قولت هأخذ وأمري على الله".



وأضافت "ذهبت إلى مركز التطعيم في مدينة نصر، واستقبالهم كان حلو ومعاملتهم جميلة، الجيش الأبيض جيش الرحمة ده جميل".



وتابعت "الفترة الماضية كنت طريحة الفراش، وده كان بسبب انزلاق غضروفي وأجريت عملية وسيكون هناك عملية أخرى بعد العيد".



وفيما يتعلق برفضها للأدوار واختفائها عن الساحة الفنية، قالت نجوى " الأدوار لا تناسب سني، ولما جربت وعملت مسلسلين أدوار سطحية كنت بجرب فيها نفسي لقيت نفسي فاشلة ولا أقدم أي جديد".





