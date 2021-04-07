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إنتر في الصدارة.. تعرف على ترتيب الدوري الإيطالي

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 06:42 م
يوفنتوس
يوفنتوس
علاء خليف
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اشتعل الصراع على صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي في الموسم الحالي 2020 – 2021، بين الثلاثي انتر ميلان وإيه سي ميلان وأتالانتا، وذلك بعد مرور 29 جولة من عمر المسابقة حتى الآن.
ويعتلي انتر ميلان صدارة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 68 نقطة، بينما يحتل فريق ميلان المركز الثاني برصيد 60 نقطة، ويأتي فريق أتالانتا في المركز الثالث برصيد 58 نقطة.

وتقام اليوم الأربعاء، مباراتين ضمن منافسات الدوري الإيطالي، حيث يلتقي يوفنتوس مع نابولي في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة، ويواجه انتر ميلان نظيره ساسولو ضمن مؤجلات الجولة 28.

وإليكم جدول ترتيب الدوري الإيطالي في الموسم الحالي قبل مباريات اليوم:

إنتر ميلان 68 نقطة.
ميلان 60 نقطة.
أتلانتا 58 نقطة.
يوفنتوس 56 نقطة.
نابولي 56 نقطة.
لاتسيو 52 نقطة.
روما 51 نقطة.
هيلاس فيرونا 41 نقطة.
ساسولو 40 نقطة.
سامبدوريا 36 نقطة.
بولونيا 34 نقطة.
أودينيزي 33 نقطة.
جنوى 32 نقطة.
فيورنتينا 30 نقطة.
بينيفينتو 30 نقطة.
سبيزيا 29 نقطة.
تورينو 24 نقطة.
كالياري 22 نقطة.
بارما 20 نقطة.
كروتوني 15 نقطة.

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