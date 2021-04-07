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إنتر في الصدارة.. تعرف على ترتيب الدوري الإيطالي
الأربعاء 07/أبريل/2021 - 06:42 م
علاء خليف
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اشتعل الصراع على صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي في الموسم الحالي 2020 – 2021، بين الثلاثي انتر ميلان وإيه سي ميلان وأتالانتا، وذلك بعد مرور 29 جولة من عمر المسابقة حتى الآن.
ويعتلي انتر ميلان صدارة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 68 نقطة، بينما يحتل فريق ميلان المركز الثاني برصيد 60 نقطة، ويأتي فريق أتالانتا في المركز الثالث برصيد 58 نقطة.
وتقام اليوم الأربعاء، مباراتين ضمن منافسات الدوري الإيطالي، حيث يلتقي يوفنتوس مع نابولي في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة، ويواجه انتر ميلان نظيره ساسولو ضمن مؤجلات الجولة 28.
وإليكم جدول ترتيب الدوري الإيطالي في الموسم الحالي قبل مباريات اليوم:
إنتر ميلان 68 نقطة.
ميلان 60 نقطة.
أتلانتا 58 نقطة.
يوفنتوس 56 نقطة.
نابولي 56 نقطة.
لاتسيو 52 نقطة.
روما 51 نقطة.
هيلاس فيرونا 41 نقطة.
ساسولو 40 نقطة.
سامبدوريا 36 نقطة.
بولونيا 34 نقطة.
أودينيزي 33 نقطة.
جنوى 32 نقطة.
فيورنتينا 30 نقطة.
بينيفينتو 30 نقطة.
سبيزيا 29 نقطة.
تورينو 24 نقطة.
كالياري 22 نقطة.
بارما 20 نقطة.
كروتوني 15 نقطة.
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