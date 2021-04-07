مباريات صعبة لفاركو والحرس والبلدية في صراع الصعود للدوري الممتاز





تنطلق في الثالثة والنصف من عصر الخميس منافسات الجولة العشرين للمجموعة الثالثة - مجموعة بحرى - حيث ستقام ثماني مواجهات قوية. مرتقبة .





1- فاركو مع الأوليمبى



يقام ملعب برج العرب، صدام منتظر يجمع فاركو المتصدر برصيد 42 نقطة بقيادة مجدى عبد العاطي بفريق الأوليمبى صاحب المركز الرابع بقيادة أحمد سارى برصيد 33 نقطة.



وشهدت مباراة الدور الاول فوز الأوليمبى بهدف دون رد.



2- أبو قير مع الحرس



يشهد ملعب أبو قير مواجهة نارية تجمع بين فريق أبو قير صاحب المركز الخامس بقيادة أحمد الكاس برصيد 30 نقطة مع فريق حرس الحدود وصيف المجموعة بقيادة محمد حليم برصيد 38 نقطة.



وكان فريق أبو قير حقق الفوز بهدف دون رد.



3- بلدية المحلة مع المنصورة





يستضيف فريق البلدية صاحب المركز الثالث بقيادة رمضان السيد برصيد 35 نقطة فريق المنصورة صاحب المركز التاسع بقيادة إبراهيم مرزوق برصيد 23 نقطة، وكان التعادل السلبى نتيجة الدور الأول.



4- بنى عبيد مع دكرنس





يلتقي فريق بنى عبيد صاحب المركز الأخير بقيادة عبد اللطيف الدومانى برصيد 12 نقطة مع فريق دكرنس صاحب المركز السادس بقيادة مجدى طلبه برصيد 27 نقطة، وكان التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة الدور الأول.



5- بيلا مع دمنهور



على ملعب نادي سخا، يلعب فريق بيلا صاحب المركز الخامس عشر بقيادة الشحات غنيم برصيد 13 نقطة مع فريق دمنهور صاحب المركز العاشر بقيادة يأسر عبد الواحد برصيد 23 نقطة.

حقق فريق دمنهور الفوز بهدف نظيف في الدور الأول.



6- الرجاء مع كفر الشيخ



يواجه فريق الرجاء صاحب المركز الثامن بقيادة أبو العينين شحاتة برصيد 23 نقطة مع فريق كفر الشيخ صاحب المركز الثاني عشر بقيادة أحمد عاشور برصيد 19 نقطة، وكان التعادل السلبى نتيجة الدور الأول.



7- الحمام مع المالية



يحل فريق المالية صاحب المركز الحادي عشر بقيادة أيمن مجدى برصيد 21 نقطة ضيفاً على فريق الحمام صاحب المركز الرابع عشر بقيادة طارق الصاوي برصيد 16 نقطة.



وكان فريق الحمام حقق الفوز بهدف دون رد في الدور الأول.



8- سبورتنج مع الجزيرة



يشهد ملعب نادي ويست سيتى بالإسكندرية لقاء سبورتنج صاحب المركز السابع بقيادة أحمد فاروق برصيد 24 نقطة مع فريق الجزيرة صاحب المركز الثالث عشر بقيادة كرم جابر برصيد 23 نقطة.



وشهد الدور ةلاول فوز الجزيرة بهدف نظيف.



ترتيب المجموعة الثالثة



1- فاركو 42 نقطة

2- الحرس 38 نقطة

3- البلدية 35 نقطة

4- الأوليمبى 33 نقطة

5- أبو قير 30 نقطة

6- دكرنس 27 نقطة

7- سبورتنج 24 نقطة

8- الرجاء 23 نقطة

9- المنصورة 23 نقطة

10- دمنهور 23 نقطة

11- المالية 21 نقطة

12- كفر الشيخ 19 نقطة

13- الجزيرة 19 نقطة

14- الحمام 16 نقطة

15- بيلا 13 نقطة

16- بنى عبيد 12 نقطة