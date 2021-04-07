خبير استراتيجي: مزاعم إثيوبيا حول سد النهضة كاذبة.. واستمرار الأزمة يهدد المنطقة (فيديو)

قالت الدكتور أماني الطويل، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن إثيوبيا ليس لديها إرادة سياسية للتعاون في ملف سد النهضة.



وتابع الطويل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «إثيوبيا تزعم أنها تعيش في ظلام وتحتاج إلى كهرباء، رغم أن آبي أحمد ضرب محطة كهرباء خلال حربه مع جزء من شعبه».



وحول موقف المجتمع الدولي، قالت "الطويل"، إن الأطراف الدولية كانت تراهن على التوصل إلى اتفاق بين الأطراف الثلاثة، مؤكدة أن عدم الاستقرار في المنطقة سيؤثر على دول عديدة.

