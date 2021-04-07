Advertisements

خبير استراتيجي: مزاعم إثيوبيا حول سد النهضة كاذبة.. واستمرار الأزمة يهدد المنطقة (فيديو)

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 06:51 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
Advertisements
قالت الدكتور أماني الطويل، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن إثيوبيا ليس لديها إرادة سياسية للتعاون في ملف سد النهضة.

وتابع الطويل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «إثيوبيا تزعم أنها تعيش في ظلام وتحتاج إلى كهرباء، رغم أن آبي أحمد ضرب محطة كهرباء خلال حربه مع جزء من شعبه».

وحول موقف المجتمع الدولي، قالت "الطويل"، إن الأطراف الدولية كانت تراهن على التوصل إلى اتفاق بين الأطراف الثلاثة، مؤكدة أن عدم الاستقرار في المنطقة سيؤثر على دول عديدة.

أخبار تهمك

عاجل - كارتيرون يستقر على طرد نجم الزمالك

منذ يوم

خبير: الملء الثاني لسد النهضة يُغير موازين القوى في المنطقة

منذ حوالي 13 ساعة

أول رد من محمد رمضان على تعويضه بـ 6 مليون للطيار

منذ ساعتين و 49 دقيقة

السيسي يذكر إثيوبيا بـ 3 حروب تاريخية.. ويحذر من تكرارها (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

يوسف الحسيني يفجر مفاجأة جديدة بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

عماد الدين أديب يكشف عن "كابوس" في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 19 ساعة

تعليق قوي من وزير الخارجية بعد فشل مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. أول تعليق من العاهل الأردني بشأن مصير الأمير حمزة

منذ أقل من ساعتين

بشرى سارة في ريال مدريد قبل كلاسيكو الأرض

منذ حوالي 4 ساعات

عماد الدين أديب: "إثيوبيا تسعى لتوزيع حصص مياه النيل من جديد"

منذ حوالي 16 ساعة

خناقة شوارع في نادي الزمالك .. "التفاصيل الكاملة"

منذ ساعتين و 21 دقيقة

لا يوجد مفاوضات أخري.. 5 رسائل جديدة من وزير الخارجية بشأن سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

بعد تعثر مفاوضات السد.. 7 تحذيرات عاجلة من "السيسي" لأثيوبيا

منذ حوالي 6 ساعات

السيسى: مجمع الإصدارات المؤمنة يمثل قيمة مضافة لدعم استراتيجية التحول الرقمي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. قرار جديد من الكهرباء بخصوص تركيب العداد الكودي

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. موسيماني يرفض ضم نجم بيراميدز للأهلي

منذ 34 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:12 م

خناقة شوارع في نادي الزمالك .. "التفاصيل الكاملة"

أول رد من محمد رمضان على تعويضه بـ 6 مليون للطيار

04:44 م

عاجل.. قرار جديد من الكهرباء بخصوص تركيب العداد الكودي

06:09 م

السيسي يذكر إثيوبيا بـ 3 حروب تاريخية.. ويحذر من تكرارها (فيديو)

01:09 م

بعد تعثر مفاوضات السد.. 7 تحذيرات عاجلة من "السيسي" لأثيوبيا

01:47 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج