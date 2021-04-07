محافظ البحيرة ورئيس القابضة لمياه الشرب يفتتحان مركز خدمة العملاء الجديد بدمنهور وفندق كليوباترا (صور)

افتتح اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي مركز خدمة العملاء الجديد لفرع دمنهور "ريف وحضر" بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة والمقام وفق أحدث النظم والتقنيات العالمية والتكنولوجيا الحديثة.



يضم المركز عدد 24 منفذ بتكلفة 4 مليون جنية الذى سيؤدى الى توفير الوقت بشكل كبير والتسهيل والتيسير على المواطنين والارتقاء بمنظومة خدمة العملاء وتسهيل إجراءات التسجيل وكافة الخدمات وضمان السرعة وتطوير آليات العمل.



يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة للإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وحرص الدولة المصرية علي تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم من المرافق الحيوية التي تمس حياتهم اليومية خاصة فى قطاع مياة الشرب والصرف الصحي.





كما قام المحافظ ورئيس الشركة القابضة بافتتاح فندق جراند كليوباترا بشركة المياه أحدث الفنادق على أرض دمنهور ومحافظة البحيرة والمجهز وفق أحدث التقنيات ويضم عدد من القاعات المجهزة لاستضافة المؤتمرات والندوات والوفود الرسمية حيث يوجد بالفندق 48 غرفة تضم 100 سرير،كما يضم قاعه مكيفه للمؤتمرات وقاعه مكيفه للافراح والمناسبات ومطعم شرقي وغربي وكوفي شوب.



وأوضح محافظ البحيرة، ان أداء شركة مياه البحيرة مشرف وهي تعد صرحا كبيرا وهناك تعاون غير عادي بين المحافظة وشركة مياه الشرب حيث انها تشارك المحافظة بكافة الجهود التي تتم علي أرض البحيرة.



كما أكد المحافظ ان الفندق يعد إضافة كبيرة وأداء متميز للشركة علي أرض المحافظة،مقدما الشكر للشركة ولعمالها ولجميع الأطقم العاملة بها لدعم المجتمع البحراوى وما تقدمه من جهد عظيم وتطور مستمر.



مشيرا أن محافظة البحيرة قد شهدت طفرة كبيرة في مشروعات مياة الشرب بمدن ومراكز المحافظة وذلك إتساقًا مع توجه الدولة المصرية فى ظل القيادة الحكيمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتلبية إحتياجات المواطنين من المرافق الحيوية التي تمس حياتهم اليومية خاصة فى قطاع مياة الشرب والصرف الصحي والذي يمثل أولوية ملحة حيث ظهر هذا جليًا في حجم الإعتمادات المالية لهذا القطاع الحيوي.



واضاف المحافظ أن حجم الأعمال الي تتم علي أرض البحيرة كبير حيث تم تنفيذ أكثر من 3000 مشروع خلال عامين بتكلفة تجاوزت ال 56 مليار جنيه وهو ما يؤكد ان الدولة تسير في اتجاهها نحو البناء والتنمية في ظل القيادة الحكيمة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وان حجم المشروعات التي نُفذت ما كان ليتحقق الا بقيادة واعية خلفها شعب عظيم لديه إرادة كبيرة تساند استقرار الجبهة الداخلية وتساند الدولة في كاف مشروعاتها.



وخلال كلمته أكد المهندس ممدوح رسلان أن شركة مياه البحيرة ذات طابع خاص ومن الشركات المتميزة، كما انها شركة عريقة أفرزت للشركة القابضة ولقطاع مياه الشرب علي مستوي الجمهورية كوادر، كما ان لديها اصول قوية وصروح كثيرة قادرة علي استغلالها وإستثمارها ودائما في أداء وتطور مستمر ومتميز، وان الفندق سيكون من الإضافات المتميزة بالمحافظة لاستضافة عدد كبير من المؤتمرات، ويعتبر مركز العملاء من المراكز المُطورة وهو المركز الوحيد علي مستوي الجمهورية ولأول مرة يشمل مركز خدمة جزء من الريف والحضر لخدمة الريف والحضر.



حضر الإفتتاح الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ واللواء محمد شوقي بدر السكرتير المساعد والمهندس محمد سعيد نشأت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي وعددا من أعضاء مجلسى الشيوخ والنواب.