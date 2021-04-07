عبدالرازق توفيق: أثق في الرئيس السيسي بالحفاظ على حقوق مصر بمياه النيل (فيديو)

قال الكاتب عبدالرازق توفيق، الخبير بالشأن الإفريقي، إن مصر لم ولن تفرط في حقوقها وعلى رأسها مياه النيل.



وأشار "توفيق" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، إلى كلمة الرئيس السيسي على هامش افتتاح مجمع إصدار الوثائق المؤمنة والذكية، أن كل الخيارات مفتوحة فيما يتعلق بأزمة السد الإثيوبي، مضيفا أن مصر قدمت نموذج في الحفاظ على العلاقات مع الأشقاء لكن إثيوبيا تنصلت هربت من تعهداتها كعادتها.



وأعرب عن ثقته في القيادة المصرية، قائلا: مطمئن في القرارات التي تتخذها القيادة للحفاظ على حقوق مصر التاريخية بمياه النيل.



