Advertisements

عبدالرازق توفيق: أثق في الرئيس السيسي بالحفاظ على حقوق مصر بمياه النيل (فيديو)

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 06:56 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
Advertisements
قال الكاتب عبدالرازق توفيق، الخبير بالشأن الإفريقي، إن مصر لم ولن تفرط في حقوقها وعلى رأسها مياه النيل.

وأشار "توفيق" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، إلى كلمة الرئيس السيسي على هامش افتتاح مجمع إصدار الوثائق المؤمنة والذكية، أن كل الخيارات مفتوحة فيما يتعلق بأزمة السد الإثيوبي، مضيفا أن مصر قدمت نموذج في الحفاظ على العلاقات مع الأشقاء لكن إثيوبيا تنصلت هربت من تعهداتها كعادتها.

وأعرب عن ثقته في القيادة المصرية، قائلا: مطمئن في القرارات التي تتخذها القيادة للحفاظ على حقوق مصر التاريخية بمياه النيل.

أخبار تهمك

عماد الدين أديب يكشف عن "كابوس" في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. أول تعليق من العاهل الأردني بشأن مصير الأمير حمزة

منذ أقل من ساعتين

لا يوجد مفاوضات أخري.. 5 رسائل جديدة من وزير الخارجية بشأن سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

أول رد من محمد رمضان على تعويضه بـ 6 مليون للطيار

منذ ساعتين و 52 دقيقة

يوسف الحسيني يفجر مفاجأة جديدة بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

بعد تعثر مفاوضات السد.. 7 تحذيرات عاجلة من "السيسي" لأثيوبيا

منذ حوالي 6 ساعات

خبير: الملء الثاني لسد النهضة يُغير موازين القوى في المنطقة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - كارتيرون يستقر على طرد نجم الزمالك

منذ يوم

عماد الدين أديب: "إثيوبيا تسعى لتوزيع حصص مياه النيل من جديد"

منذ حوالي 16 ساعة

السيسي يذكر إثيوبيا بـ 3 حروب تاريخية.. ويحذر من تكرارها (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

خناقة شوارع في نادي الزمالك .. "التفاصيل الكاملة"

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عاجل.. موسيماني يرفض ضم نجم بيراميدز للأهلي

منذ 37 دقيقة

السيسى: مجمع الإصدارات المؤمنة يمثل قيمة مضافة لدعم استراتيجية التحول الرقمي

منذ أقل من ساعة

تعليق قوي من وزير الخارجية بعد فشل مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. قرار جديد من الكهرباء بخصوص تركيب العداد الكودي

منذ ساعة و 27 دقيقة

بشرى سارة في ريال مدريد قبل كلاسيكو الأرض

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:12 م

خناقة شوارع في نادي الزمالك .. "التفاصيل الكاملة"

أول رد من محمد رمضان على تعويضه بـ 6 مليون للطيار

04:44 م

عاجل.. قرار جديد من الكهرباء بخصوص تركيب العداد الكودي

06:09 م

السيسي يذكر إثيوبيا بـ 3 حروب تاريخية.. ويحذر من تكرارها (فيديو)

01:09 م

بعد تعثر مفاوضات السد.. 7 تحذيرات عاجلة من "السيسي" لأثيوبيا

01:47 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج