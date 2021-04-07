موعد مباراة تشيلسي وبورتو في دوري الأبطال والقنوات الناقلة والتشكيل





يترقب عشاق وجماهير فريق تشيلسي الإنجليزي مباراته المقررة اليوم، في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا والتي سيواجه خلالها، فريق بورتو، عقب هزيمته القاسية بخماسية في "البريمير ليج".





خسارة تشيلسي





وخسر تشيلسي بخماسية مقابل هدفين أمام نظيره ويست بروميتش، في مفاجأة من العيار الثقيل، ضمن مباريات الجولة الـ30 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





فوز تشيلسي





ويسعى تشيلسي إلى تحقيق الفوز على نظيره البرتغالي في مبباراة اليوم بدوري أبطال أوروبا، من أجل مصالحة جمهوره الكبير في كل أنحاء العالم، واستغلال عامل الأرض، تحت القيادة الفنية للألماني توماس توخيل.





تفاصيل مباراة تشيلسي وبورتو





ونرصد لكم عبر بوابة الفجر الإلكترونية موعد مباراة تشيلسي وبورتو في ذهاب الدور ربع النهائي بدوري أبطال أوروبا، من أجل متابعة شيقة وممتعة لمتابعينا الكرام.





موعد مباراة تشيلسي





وتنطلق مباراة تشيلسي الإنجليزي وبورتو البرتغالي، اليوم الأربعاء، الموافق الـ7 من أبريل 2021، في تمام الـ9 مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب رامون سانشيز بيزخوان.





القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي





وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورتس الفضائية، مالكة حقوق بق لقاء تشيلسي ضد بورتو في دوري أبطال أوروبا، نقل المباراة عبر فضائيتها beIN Sports 2 HD Premium.





تشكيل تشيلسي في مباراة بورتو بدوري أبطال أوروبا





ويلعب المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي بتشكيل متوقع ومكون من، ميندي في حراسة المرمى، وأمامه ثلاثي خط الدفاع أنطونيو روديجر وأندرياس كريستنسن وسيزار أزبيليكويتا، أمامهم رباعي الوسط تشيلويل وكوفاتشيتش وجورجينهو وأودوي، وفي الهجوم هافرتز و ماسون ماونت وزياش.





تأهل تشيلسي





وتأهل تشيلسي إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، بعدما تخطى على أتلتيكو مدريد الإسباني بنتيجة 3 أهداف دون رد، في مجموع مباراتي دور الـ16 من المسابقة، بينما تأهل بورتو على حساب يوفنتوس الإيطالي بتعادل إيجابي بـ4 أهداف لكل فريق.







