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عاجل.. موسيماني يرفض ضم نجم بيراميدز للأهلي

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 06:59 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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حسم مسوؤلو النادي الأهلي موقفهم من التعاقد مع إيريك تراوري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

وترددت أنباء قوية خلال الأيام القليلة الماضية عن رغبة النادي الأهلي في التعاقد مع اللاعب البوركيني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوفه.

 

وقرر مسؤولو النادي الأهلي  عدم التعاقد مع إيريك تراوري بناء على طلب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر والذي رفض التعاقد مع اللاعب البوركيني.

 

وأخطر موسيماني لجنة التخطيط بالأهلي ومحمود الخطيب المشرف على الكرة بالنادي الأحمر عدم حاجته للتعاقد مع إيريك تراوري لأنه يرغب في ضم مهاجم صريح.

 

ويستعد الأهلي لمواجهة ضيفه سيبمبا التنزاني بعد غد الجمعة على استاد السلام ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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