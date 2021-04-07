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لبنان تدين انتهاكات إسرائيل المستمرة لسيادتها

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 06:58 م
بوابة الفجر
وكالات
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أدان الجانب اللبناني خلال الاجتماع الثلاثي الذي عقد اليوم الأربعاء في منطقة رأس الناقورة برئاسة قائد قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان ورئيس البعثة اللواء ستيفانو ديل كول، انتهاكات إسرائيل المستمرة للسيادة اللبنانية.

 

وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني، إن الاجتماع تناول الحوادث الأخيرة التي وقعت على طول الخط الأزرق، وأدان الجانب اللبناني انتهاكات العدو الإسرائيلي المستمرة للسيادة اللبنانية براً وبحراً وجوّاً، بحسب البيان.

 

وأكد الجانب اللبناني التزامه القرارات الدولية، لاسيما القرار 1701 بكافة ما تضمنه، و"ضرورة انسحاب العدو الإسرائيلي من الأراضي المحتلة كافة ومنها: المنطقة المتاخمة لشمال الخط الأزرق، ومزارع شبعا وتلال شبعا وتلال كفرشوبا والقسم الشمالي في منطقة الغجر، وبقعة بي 1 المحتلة".

 

وشدد الجانب اللبناني "على ضرورة إدراج البقعة بي 1 المحتلة في التقارير والقرارات الأممية القادمة أسوة بباقي المناطق المحتلة المذكورة".

 

وحث اللواء ديل كول، فى وقت سابق اليوم، الأطراف "على الاستمرار في الاستفادة من آليات الارتباط والتنسيق التي تضطلع بها يونيفيل لتجنب إمكانية التوترات والتصعيد".

 

ودعا "إلى استمرار مشاركة الأطراف مع يونيفيل بينما تتابع البعثة تنفيذ توصيات تقييم يونيفيل، التي قدمها الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن في أول يونيو 2020"، مشيرا إلى أن التقييم حظي بدعم الدول الأعضاء، بما في ذلك الدعم الذي تم التعبير عنه مؤخراً في 18 مارس خلال مشاورات المجلس حول تنفيذ القرار 1701.

 

يذكر أن الاجتماعات الثلاثية تعقد بانتظام تحت رعاية يونيفيل منذ نهاية حرب عام 2006 في جنوب لبنان، وهي آلية أساسية لإدارة النزاع وبناء الثقة.

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لبنان انتهاكات اسرائيل اسرائيل

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