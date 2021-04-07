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خبير تغذية يكشف سبب إصابة الشباب المصري بالسمنة(فيديو)

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 07:09 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور خالد غزالي، أخصائي التغذية العلاجية، إن مريض السمنة معرض للإصابة بالكثير من الامراض مثل الكبد الدهني والضغط والسكر والكوليسترول، معقبًا: "مريض السمنة معرض للإصابة بأمراض الدنيا".

وتابع "غزالي"، خلال حواره مع الإعلامية نورين شحاته، ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على فضائية" صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن خفض الوزن يؤدي إلى زيادة الثقة في النفس، ويساعد على ارتداء ما يناسبك من الملابس، معقبًا: "مريض السمنة بعد خفض وزنه بيعرف يعيش سنه".

وتابع أن الوجبات السريعة تؤدي إلى زيادة الوزن بصورة كبيرة، لأنها تحتوي على سعرات حرارية كبيرة، وهذا السبب الرئيسي لزيادة وزن الشباب المصري.

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