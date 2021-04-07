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أحمد رفعت: مجمع الوثائق الذكية سيجعل التزوير مستحيلا (فيديو)

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 07:11 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال أحمد رفعت، المحلل السياسي، إن التنوع في الإنجازات يؤكد أن الدولة تسير في الاتجاه الصحيح.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، أن الدولة تحقق إنجازات رغم كورونا، وحالة الإغلاق التي يشهدها عدد من دول العالم الكبرى.

ولفت إلى أن المحررات الرسمية كانت يسهل تزويرها قديما قبل افتتاح المجمع لإصدار الوثائق المؤمنة والذكية اليوم، الذي سيجعل التزوير مستحيلا.
وأشاد بحكمة الرئيس عبدالفتاح السيسي تجاه أزمة السد الإثيوبي، موضحا أن الرئيس يريد أن يُبقى الأزمة على درجة سخونة مرتفعة، لكي يدفع بالمجتمع الدولي إلى التدخل.

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