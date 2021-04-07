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خبير تغذية يُحذر من تناول أدوية تقليل الشهية: تؤدي إلى الوفاة

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 07:15 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور خالد غزالي، أخصائي التغذية العلاجية، إن عملية تحويل المسار الخاصة بخفض الوزن صعبة للغاية، وتؤدي إلى الكثير من الأضرار الجانبية، لأن مريض السمنة بعد اجراء هذه العملية يعيش بجزء بسيط من المعدة، معقبًا: " تحويل المسار لديها فائدة واحدة فقط، وهي خفض الوزن".

وتابع "غزالي"، خلال حواره مع الإعلامية نورين شحاته، ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على فضائية" صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن تقليل شهية مريض السمنة من خلال الأدوية أمر غير صحي على الإطلاق، لأن الادوية تؤدي إلى أعراض جانبية كبيرة تبدأ بالسهر وتنتهي بالوفاة.

ولفت إلى أن تناول الألياف يؤدي إلى زيادة الشعور بالعطش، وهذا من شأنه أن يزيد تناول مريض السمنة الماء، وهذا الأمر هام للغاية، خاصة أنه يزيد من معدل الحرق.

وتابع أن خفض الوزن امر هام للغاية، لأنه يقلل من الإصابة بالكثير من الامراض، ويؤدي إلى حل الكثير من المشاكل التي قد تحدث بعد الزواج.

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