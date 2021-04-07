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عاجل.. رامز جلال يكشف عن مفاجأة برنامجه في رمضان 2021

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 07:18 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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كشف الفنان ومقدم برامج المقالب رامز جلال عن اسم برنامجه في رمضان والذي يعد مفاجأة للجمهور وهو "رامز عقله طار" وأعلن ذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب "جلال قائلا: "بسم الله توكلنا على الله واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصاحبه وسلم والله المستعان وربنا يتمها علي خير ويكملها بالستر 🤲
( #رامز_عقله_طار ) على MBC مصر ان شاء الله رمضان ٢٠٢١".

يذكر أن رامز جلال قد العام الماضي برنامج "رامز مجنون رسمي والذي حقق نجاحا كبيرا، واستضاف عدد من نجوم الفن والرياضة من خلاله.
عاجل.. رامز جلال يكشف عن مفاجأة برنامجه في رمضان 2021
عاجل.. رامز جلال يكشف عن مفاجأة برنامجه في رمضان 2021

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