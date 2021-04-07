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غدا.. موسيماني يحضر المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي وسيمبا

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 07:29 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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يقوم بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بالتحدث عن مواجهة سيمبا التنزاني واستعدادات الفريق لها، في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة الذي يعقد غدًا الخميس.

ويبدأ المؤتمر الصحفي لموسيماني وأحد لاعبي الأهلي في الثامنة مساء غدٍ الخميس، وذلك على استاد «الأهلي we السلام»، الذي يستضيف مباراة سيمبا التنزاني، المقرر إقامتها في التاسعة مساء الجمعة المقبل.

ومن المقرر أن يعقد المدير الفني لفريق سيمبا التنزاني وأحد لاعبي الفريق مؤتمرًا صحفيًّا للحديث عن المباراة في الثامنة والنصف، عقب نهاية مؤتمر موسيماني.

وحسم الأهلي تأهله رسميًّا إلى دور الثمانية في دوري أبطال إفريقيا، بعد تعادله مع المريخ السوداني بهدفين لكل منهما، في المباراة التي أقيمت على استاد الجوهرة الزرقاء ضمن الجولة الخامسة لدور المجموعات.

ويلتقي الأهلي مع سيمبا التنزاني في التاسعة مساء الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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