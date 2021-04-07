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تطور جديد بشأن مفاوضات الأهلي مع الصفقة السوبر

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 07:29 م
الاهلي
الاهلي
علي خلاف
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شهدت مفاوضات مسؤولي الأهلي مع كريم فؤاد ظهير أيمن الفريق الكروي الأول بنادي النجوم المعار إلى إنبي البترولي، تطورا جديدا في الفترة الأخيرة.

كريم فؤاد يطالب حلمي طولان بالسماح له بالرحيل إلى الأهلي 

كشف مصدر مسؤول داخل الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي إنبي، أن كريم فؤاد لاعب نادي النجوم والمعار حاليا إلي النادي البترولي، طلب من حلمي طولان الموافقة على رحيله إلى النادي الأهلي في الميركاتو الصيفي المقبل.

وتابع المصدر أن كريم فؤاد شدد خلال جلسته مع  مسؤولي إنبي وحلمي طولان المدير الفني للفريق البترولي، على رغبته  في الرحيل إلى الأهلي، وعدم تفعيل بند الشراء النهائي في عقده لصالح البترولي.

وفي سياق آخر، كشف مصدر مطلع داخل الأهلي أن مسؤولي القلعة الحمراء حصلوا على توقيع كريم فؤاد ظهير أيمن الفريق الكروي الأول بنادي النجوم المعار إلى إنبي البترولي، على عقود رغبة لتمثيل المارد الأحمر.

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