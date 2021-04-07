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في 11 خطوة.. تعرف على استعدادات البحر الأحمر لإستقبال شهر رمضان
الأربعاء 07/أبريل/2021 - 07:32 م
محمد طه
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أنهت محافظة البحر الأحمر، جميع الاستعدادات اللازمة لإستقبال شهر رمضان المعظم، وخلال السطور القادمة تسرد لكم بوابة الفجر أهم الاستعداد لاستقبال شهر رمضان:-
1- إقامة معارض أهلا رمضان في جميع مدن المحافظة.
2- توفير جميع السلع الغذائية الأساسية المختلفة بأسعار مخفضة للمواطنين.
3- مراقبة ومتابعة مستمرة للأسواق لمتابعة الأسعار.
4- حملات تفتيشية على الأسواق لمتابعة المنتجات المعروضة.
5- حملات تفتيشية على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.
6- غرفة عمليات للمتابعة على مدار الساعة.
7- رفع مستوى الخدمات فى المرافق الحيوية لمواجهة أى طوارئ.
8- التعامل بكل حزم مع الكافتربات المخالفة للإجراءات الاحترازية.
9- تشديد الرقابة على المخابز البلدية ومستودعات الأنابيب.
10- رفع الاشغالات فى الطروقات العامة والشوارع.
11- منع إقامة موائد الرحمن وسرادقات العزاء والإفراج.
1- إقامة معارض أهلا رمضان في جميع مدن المحافظة.
2- توفير جميع السلع الغذائية الأساسية المختلفة بأسعار مخفضة للمواطنين.
3- مراقبة ومتابعة مستمرة للأسواق لمتابعة الأسعار.
4- حملات تفتيشية على الأسواق لمتابعة المنتجات المعروضة.
5- حملات تفتيشية على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.
6- غرفة عمليات للمتابعة على مدار الساعة.
7- رفع مستوى الخدمات فى المرافق الحيوية لمواجهة أى طوارئ.
8- التعامل بكل حزم مع الكافتربات المخالفة للإجراءات الاحترازية.
9- تشديد الرقابة على المخابز البلدية ومستودعات الأنابيب.
10- رفع الاشغالات فى الطروقات العامة والشوارع.
11- منع إقامة موائد الرحمن وسرادقات العزاء والإفراج.
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