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في 11 خطوة.. تعرف على استعدادات البحر الأحمر لإستقبال شهر رمضان

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 07:32 م
بوابة الفجر
محمد طه
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أنهت محافظة البحر الأحمر، جميع الاستعدادات اللازمة لإستقبال شهر رمضان المعظم، وخلال السطور القادمة تسرد لكم بوابة الفجر أهم الاستعداد لاستقبال شهر رمضان:-


1- إقامة معارض أهلا رمضان في جميع مدن المحافظة.


2- توفير جميع السلع الغذائية الأساسية المختلفة بأسعار مخفضة للمواطنين.



3- مراقبة ومتابعة مستمرة للأسواق لمتابعة الأسعار.



4- حملات تفتيشية على الأسواق لمتابعة المنتجات المعروضة.



5- حملات تفتيشية على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.



6- غرفة عمليات للمتابعة على مدار الساعة.



7- رفع مستوى الخدمات فى المرافق الحيوية لمواجهة أى طوارئ.



8- التعامل بكل حزم مع الكافتربات المخالفة للإجراءات الاحترازية.


9- تشديد الرقابة على المخابز البلدية ومستودعات الأنابيب.



10- رفع الاشغالات فى الطروقات العامة والشوارع.



11- منع إقامة موائد الرحمن وسرادقات العزاء والإفراج.

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