في 11 خطوة.. تعرف على استعدادات البحر الأحمر لإستقبال شهر رمضان

أنهت محافظة البحر الأحمر، جميع الاستعدادات اللازمة لإستقبال شهر رمضان المعظم، وخلال السطور القادمة تسرد لكم بوابة الفجر أهم الاستعداد لاستقبال شهر رمضان:-





1- إقامة معارض أهلا رمضان في جميع مدن المحافظة.





2- توفير جميع السلع الغذائية الأساسية المختلفة بأسعار مخفضة للمواطنين.







3- مراقبة ومتابعة مستمرة للأسواق لمتابعة الأسعار.







4- حملات تفتيشية على الأسواق لمتابعة المنتجات المعروضة.







5- حملات تفتيشية على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.







6- غرفة عمليات للمتابعة على مدار الساعة.







7- رفع مستوى الخدمات فى المرافق الحيوية لمواجهة أى طوارئ.







8- التعامل بكل حزم مع الكافتربات المخالفة للإجراءات الاحترازية.





9- تشديد الرقابة على المخابز البلدية ومستودعات الأنابيب.







10- رفع الاشغالات فى الطروقات العامة والشوارع.







11- منع إقامة موائد الرحمن وسرادقات العزاء والإفراج.



