طارق لطفي يكشف شخصيته في مسلسل "القاهرة كابول" لرمضان 2021

كشفت الفنان طارق لطفي عن تفاصيل دوره في مسلسل "القاهرة كابول" وذلك عقب تساؤل الجمهور بسبب تشويقهم في البرومو الرسمي للمسلسل.



وقالت "لطفي" في تصريحات صحفية أنه سجسد دور الشيخ رمزي،وعبر عن إعجابه بالدور وإتقان المؤلف في كتابته، وأضاف أن الجمهور سيفاجأ بالدور لأنه أكثر من شخصية واحدة داخل شخصية.



وأضاف أن المسلسل يضم عدد من الندوم منهم نبيل الحلفاوي وحنان مطاوع والأستاذ خالد الصاوي، واختتم حديثه متمنيا أن يعجب المسلسل الجمهور.



مسلسل القاهرة كابول بطولة طارق لطفي وفتحي عبدالوهاب، وخالد الصاوي، وحنان مطاوع ونبيل الحلفاوي، تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسام على.