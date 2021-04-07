Advertisements

طارق لطفي يكشف شخصيته في مسلسل "القاهرة كابول" لرمضان 2021

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 07:44 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements
كشفت الفنان طارق لطفي عن تفاصيل دوره في مسلسل "القاهرة كابول" وذلك عقب تساؤل الجمهور بسبب تشويقهم في البرومو الرسمي للمسلسل.

وقالت "لطفي" في تصريحات صحفية أنه سجسد دور الشيخ رمزي،وعبر عن إعجابه بالدور وإتقان المؤلف في كتابته، وأضاف أن الجمهور سيفاجأ بالدور لأنه أكثر من شخصية واحدة داخل شخصية.

وأضاف أن المسلسل يضم عدد من الندوم منهم نبيل الحلفاوي وحنان مطاوع والأستاذ خالد الصاوي، واختتم حديثه متمنيا أن يعجب المسلسل الجمهور.

مسلسل القاهرة كابول بطولة طارق لطفي وفتحي عبدالوهاب، وخالد الصاوي، وحنان مطاوع ونبيل الحلفاوي، تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسام على.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الفجر الالي اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

تعليق قوي من وزير الخارجية بعد فشل مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

السيسي يذكر إثيوبيا بـ 3 حروب تاريخية.. ويحذر من تكرارها (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. رامز جلال يكشف عن مفاجأة برنامجه في رمضان 2021

منذ 38 دقيقة

يوسف الحسيني يفجر مفاجأة جديدة بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. أول تعليق من العاهل الأردني بشأن مصير الأمير حمزة

منذ ساعتين

أول رد من محمد رمضان على تعويضه بـ 6 مليون للطيار

منذ حوالي 3 ساعات

لا يوجد مفاوضات أخري.. 5 رسائل جديدة من وزير الخارجية بشأن سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. موسيماني يرفض ضم نجم بيراميدز للأهلي

منذ أقل من ساعة

فينسيوس جوهرة ريال مدريد التي لمعها زيدان

منذ أقل من نصف ساعة

عماد الدين أديب يكشف عن "كابوس" في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 20 ساعة

السيسى: مجمع الإصدارات المؤمنة يمثل قيمة مضافة لدعم استراتيجية التحول الرقمي

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل - كارتيرون يستقر على طرد نجم الزمالك

منذ يوم

عاجل.. قرار جديد من الكهرباء بخصوص تركيب العداد الكودي

منذ أقل من ساعتين

خبير: الملء الثاني لسد النهضة يُغير موازين القوى في المنطقة

منذ حوالي 13 ساعة

بعد تعثر مفاوضات السد.. 7 تحذيرات عاجلة من "السيسي" لأثيوبيا

منذ حوالي 6 ساعات

خناقة شوارع في نادي الزمالك .. "التفاصيل الكاملة"

منذ ساعتين و 45 دقيقة

موضوعات متعلقة

لهذا السبب.. نبيل الحلفاوي يغيب عن "تويتر"

طارق لطفي إرهابي.. اعرف التفاصيل

حنان مطاوع توثق آخر يوم تصوير في مسلسل "بت القبايل"

استئناف تصوير مسلسل "القاهرة كابول" لـ طارق لطفي في هذا الموعد

خالد الصاوي ينتهى من تصوير 50% من مسلسل "اللي ملهوش كبير"

نبيل الحلفاوي يعلق على مباراة مصر مع جزر القمر

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:12 م

خناقة شوارع في نادي الزمالك .. "التفاصيل الكاملة"

أول رد من محمد رمضان على تعويضه بـ 6 مليون للطيار

04:44 م

عاجل.. قرار جديد من الكهرباء بخصوص تركيب العداد الكودي

06:09 م

السيسي يذكر إثيوبيا بـ 3 حروب تاريخية.. ويحذر من تكرارها (فيديو)

01:09 م

بعد تعثر مفاوضات السد.. 7 تحذيرات عاجلة من "السيسي" لأثيوبيا

01:47 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج