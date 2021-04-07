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انطلاق مبادرة "هنشتريها بدل مانرميها" لدعم منظومة النظافة بالبحيرة (صور)

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 07:46 م
بوابة الفجر
إسلام أمين
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انطلقت اليوم فعاليات مبادرة "بأيدينا نحليها هنشتريها بدل مانرميها" برئاسة اللواء عماد الدكروري رئيس مركز ومدينة كوم حمادة وبالتنسيق مع الشركة العربية المتحدة للمقاولات وأعمال النظافة ومصنع تدوير القمامه بكوم حمادة وادارات البيئة والشئون القانونية المركبات، وذلك لإحداث نقلة نوعية كبيرة فى تطبيق منظومة النظافة وللعمل على اختفاء مقالب القمامة من معظم مراكز المحافظة.

وذلك من خلال كرفانات لشراء ورفع المخلفات بكفاءة وفاعلية من المنبع مخلفات عضوية ومخلفات صلبة بالعديد من الأحياء بالتعاون الجهات والأجهزة المعنية.

يأتي ذلك في إطار الارتقاء بمنظومة النظافة وإدارة المخلفات وخاصة المخلفات الصلبة، تنفيذا لتوجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بضرورة رفع كفاءة آلية جمع القمامة وإعادة تدويرها ومعالجتها لتستخدم بشكل آمن وبذل أقصى جهد ممكن مع المتابعة الجيدة للمنظومة لتطبيقها على مستوى المحافظة والاهتمام بالمنظر الجمالي والحضاري.

كما أكد المحافظ على أهمية إستمرار العمل لتفعيل منظومة إدارة المخلفات واستغلالها الاستغلال الأمثل الذي يحولها إلى طاقة وينعكس بشكل إيجابي على المواطن المصري وتحسين الأوضاع البيئية والصحية للمواطنين.
انطلاق مبادرة "هنشتريها بدل مانرميها" لدعم منظومة النظافة بالبحيرة (صور)
انطلاق مبادرة "هنشتريها بدل مانرميها" لدعم منظومة النظافة بالبحيرة (صور)
انطلاق مبادرة "هنشتريها بدل مانرميها" لدعم منظومة النظافة بالبحيرة (صور)
انطلاق مبادرة "هنشتريها بدل مانرميها" لدعم منظومة النظافة بالبحيرة (صور)
انطلاق مبادرة "هنشتريها بدل مانرميها" لدعم منظومة النظافة بالبحيرة (صور)
انطلاق مبادرة "هنشتريها بدل مانرميها" لدعم منظومة النظافة بالبحيرة (صور)
انطلاق مبادرة "هنشتريها بدل مانرميها" لدعم منظومة النظافة بالبحيرة (صور)
انطلاق مبادرة "هنشتريها بدل مانرميها" لدعم منظومة النظافة بالبحيرة (صور)

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