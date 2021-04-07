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يسرا تروج لـ "حرب أهلية": "استنونا في رمضان"

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 08:56 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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نشرت الفنانة يسرا صورة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام من كواليس تصوير مسلسلها الرمضاني " حرب أهلية ".

وعلقت يسرا على الصورة قائلة " ‬‏‪استنونا في مسلسل #حرب_أهلية في #رمضان٢٠٢١

مسلسل "حرب أهلية" يشارك فى بطولته كل من أروى جودة وجميلة عوض وباسل خياط.

العمل تدور أحداثه فى اطار اجتماعى حول طبيبة تجميل تقدم شخصيتها يسرا ولديها ابنة تدخلها فى العديد من الصراعات، كما تواجه العديد من الخلافات مع زوجها، وتتوالى الأحداث فى إطار درامى.
يسرا تروج لـ "حرب أهلية": "استنونا في رمضان"
يسرا تروج لـ "حرب أهلية": "استنونا في رمضان"
يسرا تروج لـ "حرب أهلية": "استنونا في رمضان"
يسرا تروج لـ "حرب أهلية": "استنونا في رمضان"

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يسرا حرب اهلية

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