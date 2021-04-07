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وزير التعليم العالي يتفقد مبنى الوزارة في العاصمة الإدارية (صور)

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 07:56 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مساء اليوم الأربعاء، مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

استهل الدكتور خالد عبدالغفار جولته التفقدية بمتابعة انتظام سير الأعمال الإنشائية والتجهيزات النهائية لمبنى الوزارة الجديد، كما اطلع على تجهيزات مكاتب الموظفين وتابع أعمال فرش المكاتب والتشطيبات النهائية، تمهيدا لاستقبال الموظفين وبدء العمل في المبنى.

واستمع الوزير لعرض تفصيلي قدمه الدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، حول خطة تسكين الموظفين في مكاتبهم الجديدة، موضحا أن المبنى يستوعب نحو ١٤٥٠ موظفا.

ووجه وزير التعليم العالي بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للانتهاء من كافة التجهيزات، مشيدا بالمجهود المبذول من قبل القائمين على المشروع، مشيرا إلى أن العمل يسير على قدم وساق.

كما وجه الدكتور خالد عبدالغفار بضرورة تنظيم زيارات ميدانية للموظفين للمبنى قبل موعد الانتقال الرسمي المحدد لهم، للوقوف على الصعوبات التي قد تواجههم وتقديم التسهيلات اللازمة لهم.

رافق الوزير خلال الجولة التفقدية كل من الدكتور أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، والدكتور محمد الطيب مساعد الوزير للشئون الفنية والتخطيط الاستراتيجي، والدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور هشام فاروق مساعد الوزير التحول الرقمي، والدكتور أشرف العزازي رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، والأستاذ السيد عطا رئيس قطاع التعليم، والأستاذ عاطف عيسى رئيس قطاع مكتب الوزير، والأستاذ أحمد الشيخ رئيس قطاع التنمية والخدمات بالوزارة، والدكتور محمد الشرقاوي معاون الوزير للتمويل والاستثمار.
وزير التعليم العالي يتفقد مبنى الوزارة في العاصمة الإدارية (صور)
وزير التعليم العالي يتفقد مبنى الوزارة في العاصمة الإدارية (صور)
وزير التعليم العالي يتفقد مبنى الوزارة في العاصمة الإدارية (صور)
وزير التعليم العالي يتفقد مبنى الوزارة في العاصمة الإدارية (صور)
وزير التعليم العالي يتفقد مبنى الوزارة في العاصمة الإدارية (صور)
وزير التعليم العالي يتفقد مبنى الوزارة في العاصمة الإدارية (صور)
وزير التعليم العالي يتفقد مبنى الوزارة في العاصمة الإدارية (صور)
وزير التعليم العالي يتفقد مبنى الوزارة في العاصمة الإدارية (صور)
وزير التعليم العالي يتفقد مبنى الوزارة في العاصمة الإدارية (صور)
وزير التعليم العالي يتفقد مبنى الوزارة في العاصمة الإدارية (صور)

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