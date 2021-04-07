سينما الأطفال.. أحدث فعاليات الإسكندرية للفيلم القصير

بالتعاون مع المركز القومي للسينما المصرية، يقدم مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير عرض سينما للأطفال يوم الجمعة المقبل الموافق 9 أبريل في تمام الساعة الثانية ظهرا بمركز الحرية للإبداع.



ويعرض البرنامج، الذي من المنتظر أن يشهد حضور طلبة المدارس خمس أفلام، وهي "التلاجة" للمخرجة هدى فرح، و"هاجس" للمخرج عاطف شكري، و"مشبك شعر" لعطية خيري، و"فرفور" لرشا مجدي، و"صندوق دنيا".



وتشارك بالمهرجان 18 دولة هي: مصر- فلسطين – سوريا – المغرب – العراق – بلجيكا – الجزائر- الأردن - تونس – الامارات - لبنان – السعودية – المانيا – فرنسا – ليبيا – اليمن – إيطاليا – ماليزيا.



وتتكون إدارة المهرجان من محمد محمود رئيسا، وموني محمود للإدارة الفنية، ومحمد سعدون مديرا، وهو احتفالية سينمائية تقام كل عام بمدينة الإسكندرية تحت رعاية ودعم وزارة الثقافة، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن المهرجان، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية.



