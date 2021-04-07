بالتعقيم وتطبيق الإجراءات الاحترازية.. كيف استعدت بيوت الله لاستقبال شهر رمضان؟

تواصل الدولة المصرية استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المعظم، الذي يأتي للعام الثاني على التوالي، في ظروف استثنائية، فرضتها جائحة كورونا، التي ظهرت في مدينة ووهان الصينية، خلال شهر مارس من العام الماضي 2020، ثم سرعان ما تفشت في بقية دول العالم، مخلفة ما يربو على 132 مليون حالة إصابة، وقرابة 3 ملايين حالة وفاة.



وتستعد وزارة الأوقاف لاستقبال الشهر الفضيل، بحزمة من الإجراءات، التي تساهم في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، ومنع انتقاله من شخص لآخر، من خلال تطهير المساجد وتطبيق الإجراءات الاحترازية، والضوابط التي أقرتها اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، استعدادا لشهر رمضان.



فيما يلي من يطور، تستعرض "الفجر" كيف استعدت بيوت الله لاستقبال شهر رمضان.



أطلقت وزارة الأوقاف، اليوم الأربعاء، أكبر حملة تعقيم ونظافة للمساجد على مستوى الجمهورية، استعدادًا لاستقبال شهر رمضان الفضيل.



وأكدت الوزارة أن الالتزام بالإجراءات والضوابط الاحترازية سبيل لمواجهة الوباء وطريق من طرق النجاة، وأن جميع الأئمة والعاملين بالوزارة لا يدخرون وسعا في خدمة بيوت الله عز وجل، وتعقيم المساجد وتطهيرها عقب كل صلاة، وخصوصا في شهر رمضان المبارك، وأن القيام على نظافة المساجد والإسهام في تطهيرها من تعاليم الإسلام، ومظهر من مظاهر الرقي والحضارة، وأن خدمة بيوت الله شرف لنا جميعا.



وكان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قد عقد اجتماعا مع قيادات الوزارة بقاعة حراء بالديوان العام، لمتابعة استعدادات الوزارة والمساجد لاستقبال شهر رمضان المبارك.



وخلال اللقاء، وزير الأوقاف، أن صلاة القيام في رمضان لهذا العام ستقام وفق الضوابط الاحترازية التي سبق الإعلان عنها عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الأوقاف، مؤكدًا على ضرورة تكثيف الرقابة والتفتيش على جميع مساجد الجمهورية للتأكد من التزام الجميع بتطبيق الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية، كما أكد على انطلاق أكبر حملة نظافة وتعقيم لجميع المساجد على مستوى الجمهورية، تستمر حتى نهاية شهر رمضان.



كما أكد على تكثيف الأنشطة الدعوية الإلكترونية ومسابقات القرآن الكريم، حيث تتضمن الأنشطة الدعوية الإلكترونية البرامج التالية:



- برنامج "رؤية للفكر المستنير" لوزير الأوقاف، يذاع يوميا على قنوات التليفزيون المصري وإذاعة القرآن الكريم.



- برنامج "ملتقى الفكر الإسلامي" الذي يذاع يوميا على قناة النيل الثقافية.



- برنامج "فإني قريب" من إعداد وتقديم شباب أئمة الأوقاف، يذاع يوميا على قناة النيل للأخبار.



- برنامج "حديث الروح" على القناة الأولى والفضائية المصرية بمشاركة عدد من الأئمة وقيادات الوزارة.



- برنامج "مساجد مصر" تقديم شباب أئمة الأوقاف، على القناة الأولى والفضائية المصرية.



- برنامج "مع الصائمين" لواعظات الأوقاف عبر موقع وكالة أنباء الشرق الأوسط الإلكتروني.



- برنامج "أخلاق الصائمين" لشباب أئمة الأوقاف عبر موقع اليوم السابع الإلكتروني.



- برنامج "خواطر رمضانية" لشباب أئمة الأوقاف عبر موقع صوت الأمة الإلكتروني.



- برنامج "خاطرة رمضان" على موقع الوزارة وجميع صفحاتها بمشاركة الأئمة والواعظات.



- برنامج "خاطرة دعوية" لوزير الأوقاف، ويذاع 4 مرات يوميا.



- الاحتفالات الرسمية بالعاشر من رمضان، وذكرى يوم بدر، وفتح مكة، وليلة القدر.



- بث مجموعة من التلاوات القرآنية والابتهالات الدينية لكبار القراء والمبتهلين على موقع الوزارة وجميع صفحاتها خلال الشهر الفضيل.



- برنامج "صباحنا مصري"، فقرة خاصة عن "المرأة واعظة" على الفضائية المصرية.









قرارات الحكومة لشهر رمضان



كانت اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، قد أقرت في اجتماعها، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عددا من القرارات والضوابط الخاصة بشهر رمضان، والتي جاءت على النحو التالي:



- السماح بأداء الصلوات في المساجد، وكذا صلاة التراويح خلال شهر رمضان، بشرط تطبيق جميع الإجراءات الإحترازية، مع الإلتزام بالتخفيف في صلاة التراويح، بحيث لا تزيد عن نصف ساعة.



- الالتزام بالمسافة الجسدية بين الحاضرين عند الجلوس والوقوف، وتحديد أماكن ثابتة للصلاة، مع تنظيم عدد وتدفق الأشخاص لدى الحضور والانصراف من أماكن العبادة.



- تطهير المساجد بالمطهرات بين كل صلاة والأخرى، وإغلاق جميع برادات المياه بالمساجد.



- الالتزام بارتداء الكمامة، وإحضار سجادة الصلاة الخاصة.



- منع اصطحاب الأطفال إلى المسجد، كما ينصح كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بالصلاة في المنزل.



- منع إقامة الموائد الرمضانية.



- عدم السماح بالاعتكاف أو صلاة التهجد في المساجد.



- حظر إقامة أية تجمعات كبيرة في الأماكن المغلقة، مثل سرادقات العزاء، أو الاحتفالات في دور المناسبات.



- التأكيد على وزارة الأوقاف والجهات المعنية بمتابعة تطبيق هذه الإجراءات والالتزام بها بشكل مستمر.



- تطبيق المواعيد الصيفية لغلق وفتح المحلات والمطاعم وخلافه، بداية من يوم السبت 17 إبريل المقبل.



- الالتزام بنسب التواجد المقررة التي تضمن السلامة العامة في المطاعم والكافتيريات وغيرها.



- استئناف المسابقات الرياضية المختلفة للناشئين، لمنح الحافز الرياضي لطلاب المراحل التعليمية المختلفة.



- عدم السماح بإقامة الدورات الرمضانية في الأماكن المفتوحة أو المغلقة.