زيدان يثير الجدل حول مستقبله مع ريال مدريد

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني أثار الجدل حول عودته إلى إيطاليا ويوفنتوس علماً بأن المدير الفني الفرنسي ينتهي عقده مع الملكي في صيف 2022.





وأشارت التقارير الصحفية إلى أن زيدان ارتبط بالرحيل عن ريال مدريد في نهاية الموسم الحالي بينما يرغب مسئولو الملكي في إستمرار المدير الفني الفرنسي في الموسم المقبل على الأقل.





وأكدت التقارير الصحفية أن يوفنتوس حدد زين الدين زيدان كبديل في حال إقالة أندريا بيرلو المدير الفني للفريق من منصبه عقب نهاية الموسم الحالي.





وعن العودة إلى إيطاليا, قال زيدان في تصريحات لوسائل الإعلام ضاحكا:" إيطاليا دائمًا في قلبي، يوفنتوس كان دائمًا مهمًا بالنسبة لي. لا أعرف، أنا هنا في ريال مدريد الآن، دعونا نرى ماسيحدث ".



