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منتخب مصر يكشف موقفه من عودة شيكابالا للفراعنة

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 08:00 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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كشف مصدر مسئوول داخل المنتخب الوطني لكرة القدم، عن صعوبة انضمام محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى صفوف المنتخب الوطني قبل بطولة إمم إفريقيا.

وأكد المصدر أن شيكابالا يظهر بمستوى مميز خلال بعض المباريات لكنه لايحافظ على ثبات مستواه، وهناك صعوبة في انضمامه للمنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة.

وأشار المصدر، أن شيكابالا يمتلك إمكانيات فنية رائعة، لكن حسام البدري المدير الفني للمنتخب وضع معايير محددة أهمها خفض معدل الأعمار السنية للفريق في إطار سياسة إعادة بناء الفريق للسنوات المقبلة.

ونجح شيكابالا في قيادة نادي الزمالك للفوز على مولودية الجزائر، بهدفين مقابل لا شيء، بعدما أحرز هدف رائع، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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